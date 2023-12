Mauricio Larriera: del jugador que no fue "por ser uruguayo" al DT admirador de Bielsa

Larriera tenía un detalle particular: no era el típico jugador uruguayo de garra, sino un volante mixto de toque, algo difícil de encontrar y, además, llevar a cabo en canchas de condiciones adversas.

"No me benefició ser uruguayo y sentir el fútbol de otra manera", reconoció en diversas entrevistas el uruguayo que en el fútbol argentino estuvo al frente de Godoy Cruz. Incluso reconoció que no jugó más por el mal estado de las canchas, algo que lo llevó a no costarle para nada dejar el fútbol. Si hasta lo desmotivaba el día a día, era casi una carga para este DT cuyo documental preferido es "Del Sunderland hasta la muerte", una docuserie que narra la temporada 2017/18 del club mientras pelea por recuperarse tras descender de la Liga Premier.

Colgó los botines, pero no su pasión por el fútbol y por eso se volcó a la carrera de entrenador. Dirigió en Paraguay, en varios clubes de Uruguay, el tomba y su último paso lo tuvo en Alianza Lima (Perú) -diez equipos en total-. Y ahora todo indica que este técnico que fue apodado Pep por su manera de hacer jugar a sus equipos se convertiría en el nuevo entrenador del conjunto del Parque en los próximos días.

Larriera se identifica con un estilo bielsista y reconoció seguir de cerca lo que hace y ha hecho el Loco en los diferentes clubes por donde pasó. Tan es así que en una entrevista en Uruguay sostuvo que "ha generado una corriente hasta filosófica a nivel mundial en lo futbolístico. Y voy a contar algo que no sé si lo he dicho alguna vez. Es el único entrenador que cada vez que pude me senté a mirar a sus equipos. Ni siquiera me ha pasado con Guardiola, Jürgen Klopp ni Mourinho. El único es Marcelo Bielsa porque es argentino. Yo amo el fútbol sudamericano".

El uruguayo, que tiempo atrás declaró que su objetivo era volver a dirigir en el fútbol argentino, lleva como bandera el "ganar jugando mejor que el rival y con nuestro estilo". Una manera que encajaría a la perfección en Newell's, siempre y cuando logre plasmarlo en una cancha.