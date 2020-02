"Maradona nos faltó el respeto", aseguró el vice Carloni

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, cargó muy duro contra Diego Armando Maradona, actual DT del Lobo y muy identificado con Newell’s. “Había una situación particular, porque había un técnico rival que le había faltado el respeto a nuestra institución 24 horas antes del partido y nosotros como representantes de Rosario Central estábamos muy preocupados. Teníamos que tener las mayores exigencias de seguridad para que no ocurran actos de violencia y lamentablemente sucedieron”, disparó. “El señor Maradona nos faltó el respeto cuando cantó en contra de nuestra institución, no era a favor de Newell’s. Eso no es folclore, es incitación a la violencia. El señor Maradona se equivocó, y contra nuestra institución”, sentenció. “Pero este no es el eje del debate que tuvimos hoy (por ayer)”, concluyó.