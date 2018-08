Mala pata, se desgarró Paredes

Una mala noticia en el campamento rojinegro. El defensor Teodoro Paredes sufrió "un desgarro en el sóleo izquierdo y será baja por un mes", según informó ayer el departamento médico de Newell's. Así Omar De Felippe, que justamente está tratando de consolidar una base titular, perderá al defensor paraguayo por varias fechas. Ahora habrá que ver quién se acopla a la defensa para el cotejo del lunes, a las 19, en Mendoza, ante Godoy Cruz. Claro que esta no es la única salida obligada. Porque Joel Amoroso fue expulsado ante el Diablo y tampoco estará disponible para enfrentar al Tomba.

De esta manera la ausencia de Paredes, que fue titular en las dos fechas jugadas (0-2 Vélez y 2-2 Independiente), no dejá de ser un dolor de cabeza para De Felippe. El defensor paraguayo había tenido un rendimiento aceptable en ambos cotejos y la lesión sin dudas que altera los planes del DT para la excursión a Mendoza.

Según el departamento médico leproso, el zaguero tuvo la lesión durante el partido del viernes ante Independiente, en el que tuvo una más que aceptable labor y fue uno de los rendimientos destacados en el intenso cotejo ante el rojo.

Paredes fue uno de los refuerzos que llegó en el último receso. Y en el mes que tendrá de inactividad no estará disponible por lo menos para los cotejos ante Godoy Cruz, Atlético Tucumán, Belgrano y Lanús. Justamente el guaraní le había confesado a Ovación esta semana que desde lo físico "todavía me cuesta el pospartido". Indudablemente pagó caro la adaptación al fútbol argentino.

A la hora de buscar variantes para suplantar a Paredes en la visita a Mendoza hay un menú de opciones. La opción natural estaría en los juveniles Stéfano Callegari o Alan Luque, que fueron titulares en la reserva ante Independiente. Pero una alternativa más que probable es que De Felippe apueste a la experiencia de Juan Ignacio Sills. Es una estrategia que ya probó el DT el semestre pasado. Por ejemplo en el segundo tiempo por la pasada Superliga frente a Gimnasia (0-2) y desde el inicio por Copa Argentina ante Deportivo Rincón de los Sauces (2-0). En ambas ocasiones Sills compartió la zaga con Fabricio Fontanini.

Mientras que otra posibilidad, aunque menos probable, es la de Leandro Grimi, que si bien ya entrena a la par del grupo viene de superar una lesión muscular y está buscando su mejor versión futbolística.

En tanto, para suplantar a Amoroso están Joaquín Torres, Mariano Bíttolo o, como alternativa más osada, Mauro Formica, al que aún le falta ganar ritmo para completar los 90 minutos.

Newell's tiene una semana larga de trabajo y De Felippe probará distintas opciones para luego definir a los once que irán a Mendoza con un gran desafío: cortar la malaria de visitante. Los números son lapidarios fuera del Coloso.

En el último año calendario la Lepra jugó 15 partidos en condición de visitante y perdió 12. Apenas atesoró dos empates y la única victoria la consiguió ante River, en el Monumental, con un 3 a 1 apasionante, hace ya nueve meses.



A Cuyo, en vuelo de línea

El plantel leproso viajará a Mendoza el domingo en vuelo de línea. Lo hará directamente desde Rosario a la capital de la provincia cuyana, donde el lunes enfrentará a Godoy Cruz. Y regresará el martes, también en vuelo de línea hasta Buenos Aires y luego en forma terrestre hasta Rosario.