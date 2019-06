El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le restituyó a Newell's dos de los tres puntos que le había quitado en 2017 por supuestas irregularidades administrativas. Hoy al mediodía se conoció la resolución en respuesta a la solicitud del club.

La entidad rojinegra fue sancionada con la quita de tres puntos el 27 de noviembre de 2017 por supuestas irregularidades administrativas en la presentación del libre deuda.

El 7 de agosto de 2018 el Tribunal de Apelaciones había resuelto devolverle dos de esos tres puntos a Newell's. Pero el 26 de noviembre de ese mismo año se los volvió a quitar. Hoy el TAS volvió sobre sus pasos y le devolvió las dos unidades.

Ahora y tras la resolución que se conoció este mediodía, el club le reclamará por el punto restante a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con estos dos puntos Newell's sale del último lugar de la tabla de los promedios, sin contar a los ascendidos Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero (arrancan de cero), quedando a 4 puntos de Argentinos y Lanús, igual a Patronato y por arriba de Central (a 1) y Gimnasia (a 3).

Embed #Fútbol | El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) hizo lugar a la solicitud del Club Atlético Newell’s Old Boys y le restituyó a nuestra institución los dos puntos. — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 28 de junio de 2019

La semana pasada Maxi Rodríguez, el capitán leproso, había reclamado que a Newell's le devuelvan los puntos y que haya igualdad de condiciones con San Lorenzo y Hucarán, que recientemente habían sido sancionados por cuestiones administrativas con la pena de seis puntos, pero la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) dejó en suspenso el castigo luego de la apelación presentada por ambas instituciones.

"Todos sabemos lo que pasa en el mundo del fútbol y creo que no es justo. Creo que si uno toma una medida me parece bárbaro, pero debe ser para todos igual. Si vos sancionas a un equipo y decís que Newell's no hizo las cosas bien me parece bárbaro, pero tomala con todos igual, no hagas diferencia con ninguno. Eso no lo veo justo. Si vos le vas a sacar puntos a algunos equipos y se los devolvés, se los tenés que devolver a Newell's también. Y partir de cero poner las reglas claras, si no no es justo para nadie. Está claro que Newell's tiene que hacer el reclamo porque no es justo que pague un equipo solo y hay muchos que estuvieron en la misma situación. No nos sorprende nada. Pero confiamos en que lo tenga que hacer la AFA. Le tienen que devolver los puntos a Newell's. Y luego cuando se tomen las sanciones, que no reculen", sentenció Maxi hace poco más de una semana.