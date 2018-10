"La provincia dio garantías"

El vice leproso Cristian D'Amico entregó la versión rojinegra sobre lo que fueron los entretelones de la organización del clásico rosarino, que finalmente se jugará el jueves, a las 15.30, en la cancha de Arsenal, a puertas cerradas. "Hay desprolijidades que desprecian a nuestro fútbol, que es el más pasional del mundo", lanzó D'Amico a modo de preámbulo en su exposición de lo que fue la novela del derby. Aclaró que el gobierno santafesino quería que se juegue en la provincia.

"El cruce de cuartos de final de Copa Argentina estaba programado para la fecha Fifa del 14 de octubre. Por alguna razón no clasificó Almagro, avanzó Central, que es nuestro rival en esta instancia y se terminó pasando la fecha para más adelante, cuando de antemano estaba estipulado de palabra que se jugaría el 14 de octubre. Era un fin de semana sin fútbol, ideal para un clásico como es el rosarino. Así se llegó a un partido clásico, que no se juega en la provincia de Santa Fe, será sin público y terminamos en una cancha como la de Arsenal", relató D'Amico, en diálogo con radio La Red de Buenos Aires.

Y continuó: "La cancha no era el problema, siempre estuvimos de acuerdo con que podía ser la de Newell's o Central por sorteo, inclusive estaba la de Colón. El problema siempre estuvo en la fecha. No obstante aprendimos del error de no ponernos de acuerdo en la primera reunión y luego nos volvimos a juntar los dirigentes de ambos clubes con el ministerio de seguridad de la provincia de Santa Fe. Y ahí sí acordamos la fecha (7 de noviembre) y en hacer el sorteo de la cancha. Y de golpe y porrazo Copa Argentina sacó un comunicado que se iba a jugar en la cancha de Arsenal. A un partido que lo podrían vender muy bien con los sponsors Es una vergüenza. Les impiden a los hinchas de Newell's y Central disfrutar de un partido que si no fuera por este de Copa Argentina este año, gracias al fixture de la Superliga, no se jugaría. Una vergüenza total. Estamos con mucha bronca realmente".

"No deja de ser un mamarracho jugar el partido a puertas cerradas en la cancha de Arsenal. Ni siquiera lo pusieron en un horario no laborable, no les alcanzó con hacerlo a puertas cerradas. En la cancha de Arsenal se escucha cuando pasa el tren. El ministerio de seguridad de la provincia de Santa Fe dio todas las garantías para que se juegue el partido en una cancha de la provincia y que se haga con público. Acá algunos no quieren ver un clásico rosarino con gente. Un clásico así es el antifútbol", concluyó.