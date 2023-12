Fiesta del Deporte de Rosario: distinguieron a los mejores de cada disciplina

ATLETISMO ADAPTADO

Yanina Martínez

Brian Impellizzeri

BASQUET

Bautista Lugarini

BASQUET 3 X 3

Jerónimo Ramallo

CANOTAJE

Martina Isequilla

CICLISMO ADAPTADO

Giovanna Loiudice

ESQUÍ NÁUTICO

Tobías Giorgis

FÚTBOL FEMENINO

Érica Lonigro

Vanina Correa

FÚTBOL 7 PC

Rodrigo Lugrin

GIMNASIA ARTÍSTICA

Luca Alfieri

Santiago Agostinelli

GOLF

Valentina Rossi

Alejandro Tosti

JUDO

Ivo Dargoltz

Agustina De Lucía

JUDO ADAPTADO

Nadia Boggiano

NATACIÓN ARTÍSTICA

Luisina Caussi

NATACIÓN ADAPTADA

Facundo Arregui

Fernando Carlomagno

PATÍN

Ailén Tuya

POLO ACUÁTICO

Carla Comba

Tomás Echenique

Esteban Corsi

Iván Carabantes

Tomás Galimberti

Tomás Tilatti

QUAD RUGBY

Juan Herrera

REMO

Emiliano Calderón

Ignacio Pacheco

SQUASH

Robertino Pezzota

SURF

Santino Basaldella

TENIS

Facundo Bagnis

VÓLEY

Agostina Pelozo

VOLEY PLAYA

Nicolás Capogrosso

Tomás Capogrosso

ENTRENADORES

Ignacio Giorgis - Esquí Náutico

Juan Carlos Pinto - Gimnasia Artística

Fernando Arregui - Polo acuático masculino

Juan Pablo Giri - Polo acuático masculino

Fabio Lombardo - Polo acuático femenino

Martín Arroyo - Atletismo

Gustavo D’Andrea - Natación

Claudio Conte – Fútbol

Por su parte, los deportistas considerados "Destacados" por sus rendimientos en 2023 fueron:

ADIESTRAMIENTO

Alejandro Golin: Campeón y subcampeón nacional de distintas categorías. Jefe de equipo de adiestramiento en los Juegos Odesur 2022 donde el equipo logró medalla y clasificó a los Panamericanos, Este año compitió en los nacionales y logró el 3er puesto

AGUAS ABIERTAS

Ignacio Stambuk: 3er puesto en 400 y 1.500 metros libres. 3er puesto en relevos 4x200 libres en el Sudamericano de natación juvenil y 2do puesto en 7,5 Km juvenil en el Sudamericano de auas abiertas. Múltiple campeón nacional

AJEDREZ

Juan Martin Ibarra: campeón argentino sub-20, participó en el Panamericano de Brasil y el Mundial de México

Luciano Carrizo: campeón argentino sub-16. Participó del mundial de Italia y del sudamericano de Brasil

Sofía Brito: tercer puesto en campeonato nacional sub-18.

ATLETISMO

Carolina Lozano: récord provincial 10k ruta

Paloma Pilar Feito: récord rosarino 100 metros con vallas

Salvador Gorosito: récord provincial 10k ruta

Juan Ignacio Toledo: récord rosarino maratón

image - 2023-12-12T200901.446.png Los deportistas destacados de 2023 siguen con atención la fiesta organizada por la Municipalidad de Rosario Alfredo Celoria / La Capital

ATLETISMO ADAPTADO MOTOR:

Thiago Gouchone: campeón argentino salto en largo. Acaba de mejorar su salto en el post panamericano.

BÁSQUET

Virginia Peralta: 3er puesto con la selección argentina en el Sudamericano U17 en Colombia 2023

Nerea Lagowski: juega en España, logró el 3er puesto con la selección argentina en Sudamericano U17 en Colombia

Catalina Creolani: medalla de bronce en Fiba Americas México 2023

Patricio Cogliatti: campeón sudamericano U17 Colombia 2023

BÁSQUET 3X3

Natasha Spiatta: integrante de la selección argentina en la AmeriCup 2023 de Puerto Rico

BOCHAS

Cristian Curbelo: ex campeón argentino y sudamericano, este año fue el jugador que más logros obtuvo a nivel local en categoría primera. Participó en 3 provinciales modalidad individual, parejas y tríos en todos ellos disputando cuartos de final.

Marisa Chauderón: ex campeona argentina y provincial, este año fue la mejor jugadora entre las damas y la que más puntos logró a nivel local, compitiendo con los caballeros también. Disputó el campeonato Provincial de damas por parejas.

Juan Franco: este año compitió en la liga Rosarina jugando a la par de todos los jugadores videntes Disputó también el campeonato argentino no vidente, obteniendo el 3er puesto.

BOCHAS ADAPTADAS PC

Guido Bedetti: 3ro en el campeonato argentino en Almirante Brown, Buenos Aires

Hernán Fernández: 3ro en el campeonato argentino en Almirante Brown, Buenos Aires

Matías Gallo: 3ro en el campeonato argentino en Almirante Brown, Buenos Aires

BOXEO

Matías More: campeón argentino

Tiago González: campeón provincial

Agustina Germondari: campeona provincial

Iara Córdoba: campeona provincial

CANOTAJE

Luca Micatrota: participó del Panamericano de velocidad 2023 en San Pedro de la Paz, Chile. Campeón panamericano K1 200 metros. Campeón panamericano K2 500 metros. Campeón panamericano K4 200 metros. Campeón panamericano K4 500 metros. Campeón panamericano K4 1.000 metros. Participó en la World Championship Canoe Sprint junior and U23. Es décimo del mundo K2 500 metros y 11 del mundo K1 500 metros

Sebastián Garaycochea: 7mo puesto en el Mundial de Canotaje Maratón, Dinamarca 2023

Lourdes Volpe: participó del Campeonato Sudamericano de velocidad, Mina de Gerais, Brasil, obteniendo el primer puesto en K2 2.000 metros, primer puesto en K4 1.000 metros y segundo puesto en K4 2.000 metros

CANOTAJE ADAPTADO

Alejandro Costa: campeón argentino en categoría motor en Tigre, Buenos Aires

Bruno Murelli: campeón argentino en categoría intelectual en Tigre, Buenos Aires

Giuliana Distefano: campeona argentina en categoría intelectual en Tigre, Buenos Aires

CICLISMO

Martin Di Rico: medalla de oro en scratch y bronce en velocidad olímpica en el Argentino de pista

Jessica Compiano: medalla de oro en persecución individual y medalla de plata persecución mixta.

CICLISMO ADAPTADO

Marcelo Messa: campeón argentino en la vuelta de las Altas Cumbres, Córdoba 2023

Eugenio Bockzarsky: campeón argentino en la vuelta de las Altas Cumbres, Córdoba 2023

Miriam Oviedo: campeona nacional en la vuelta de las Altas Cumbres, Córdoba 2023

Alma Caballero: campeona nacional en la vuelta de las Altas Cumbres, Córdoba 2023

EQUITACIÓN

Nicole Nasiff: Subcampeona del torneo de verano, clasificada en el regional de Concordia, en Entre Ríos, 5ta en el concurso Sol de Mayo en el Hípico de Buenos Aires. Obtuvo clasificaciones en el concurso regional dentro de la República realizado en la provincia de Córdoba, Campeona Federal. Subcampeona en el regional de Rosario. Partició del concurso internacional FEI Challenger

Miren Iribarren: campeona torneo regional Jockey Club Rosario, 3er en el torneo regional de Rafaela, participante del torneo internacional Fei Children y participante en la final del torneo sudamericano en Mar del Plata

Valerio Baruzzo: medalla de bronce en la final mundial FEI World Jumping Challenger 2023 de Sudáfrica, aseguró su lugar en la final al ubicarse entre los dos jinetes de categoría A, mejor clasificados de su zona regional mundial, compitiendo en pistas de 1,20 a 1.30 de altura

Julieta Carranza: Campeonatos con Noble Galileo, subcampeones en el campeonato de verano Rosario 0,70, subcampeones en el campeonato de verano 0,80, campeones regionales en Rafaela 0,90, campeones en el regional del litoral rosario en 0,90, campeones federales en el Jockey club Córdoba 0,90. Primer puesto a la clasificación del federal

ESGRIMA

Ramiro Tasada: medalla de plata en el Sudamericano Curitiba (Brasil) 2023

Paulina Guerscovich: medalla de bronce en el Sudamericano Asunción (Paraguay) 2023

Valentina Cassanello: medalla de bronce en el Sudamericano Asunción (Paraguay) 2023

Franco Marchetti: medalla de oro en el Sudamericano Asunción (Paraguay) 2023

ESQUÍ NÁUTICO

Francisco Giorgi: en Junior Moomba Master en Melbourne, Australia, logró 3er puesto en salto en rampa sub 17 con 14 años. En el Latinoamericano de Lima, Perú, obtuvo 2do puesto en salto y en overall 3er puesto en figuras. Está entre los 8 mejores del mundo en figuras y en salto en rampa en 2023 en sub-17 con solo 15 años. Clasificó por primera vez a junior master 2023, donde solo llegan los 8 mejores del mundo

FAUSTBALL

Joaquín Zalba: 2do puesto sudamericano adultos

Tomás Baum: 1er puesto en el sudamericano U18 con la selección nacional

Jana Fierro: 3er puesto en el sudamericano U18 con la selección nacional

Justina Figueredo: 3er puesto en el sudamericano de adultos

FISICOCULTURISMO Y FITNESS

Sabrina Mabel Sanguina: campeona nacional

Vanesa Ayelén Ojeda: campeona nacional

Jonathan Ezequiel Cerisoli: campeón nacional

FULL CONTACT

Néstor Oviedo: campeón 2023

Elián Valdez: campeón 2023

FÚTBOL

Juan Giménez: 4° puesto en la Copa América Sub 17. Integrante de la selección argentina sub 17 que se disputó en Indonesia

Kevin Gutiérrez: integrante de la selección argentina sub 17 en el mundial que se disputó en Indonesia

Marisol Bufornt: integrante del seleccionado femenino de primera división de la Asociación Rosarina de Fútbol. Finalista de la Copa Santa Fe 2023. Jugadora del Club Deportivo y Social Lux, en el cual se coronó bicampeona del torneo de Primera División A en 2022 y 2023.

Pilar Sabransky: Integrante del Seleccionado Femenino de primera división de la Asociación Rosarina de Fútbol. Finalista de la Copa Santa Fe 2023.

FÚTBOL AMPUTADOS

Esteban Ojeda: integrante de la selección nacional. Campeón de la Liga Nacional con Los Guerreros de Rosario Central

Alexander Ferrer: integrante de la selección nacional. Campeón de la Liga Nacional

FÚTBOL CIEGOS:

Fernando Brítez: capitán del equipo rosarino que participa en la Liga Nacional

FÚTBOL DE SALÓN AROFUSA

Camila Castro: integrante de la selección argentina C17

Pía Pauluzzi: subcampeona nacional e integrante del seleccionado nacional C17

Santiago Mena: subcampeona nacional e integrante del seleccionado nacional C17

Javier Lobos: subcampeona nacional

FÚTBOL PLAYA

Lucas Ponzetti: mejor jugador y goleador de la Liga Sudamericana, goleador y mejor jugador de la Liga Portuguesa y MVP de la serie A beach soccer Liga Italiana. Goleador del torneo Nacional, ganador del premio Alumni en la terna mejor jugador de Argentina, ocupó el lugar 19 en el ranking de mejores 100 jugadores del mundo por la BSW (beach soccer) Fifa. Capitán de la selección nacional.

Agostina Tasinazzo: bicampeona nacional 1era división AFA, ganadora premio Alumni en terna a mejor jugadora argentina. Está entre las 100 mejores jugadoras del mundo por la BSW (beach soccer) Fifa

FUTSAL

Lucia Rossi: Jugadora actual de primera A de AFA del club Ferrocarril Oeste. Goleadora torneo AFA 2023 y del club Ferro logrando el primer puesto. Jugadora de la selección argentina para las categorías sub-18, sub-20 y mayor y siendo convocada para la Copa América 2023 realizada en Buenos Aires donde ganó la medalla de plata.

Barbara Iglina: campeona Rosarina 2023. Jugó el Nacional 2023

Agustín del Rey: Campeón torneo de AFA 2023. Campeón Copa Argentina 2023. Participó en las selecciones rosarinas sub-17, sub-20 y primera. Formado en el club Social Argentino Sirio. Desde 2020 en San Lorenzo de Almagro

Brian Garmizo: destacado jugador de la ciudad que ganó varios títulos nacionales y además obtuvo medalla de plata en las Macabeadas mundiales.

FUTSAL SÍNDROME DOWN

Manuel Costello: campeón con la selección nacional en el Tri americano de Buenos Aires

Lucio Sultano: campeón con la selección nacional en el Tri americano de Buenos Aires

FÚTBOL TALLA BAJA

Joaquín Baronio: integrante de la selección nacional. Campeón mundial en Buenos Aires 2023

GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

Sol Rolando: campeona y subcampeona nacional

Evelyn Berti: campeona y subcampeona nacional

GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA

Laureano Acuña: participó del Sudamericano Cali 2023

Thiago Ognibene: campeón y subcampeón sudamericano

GIMNASIA RÍTMICA

Livia Busto: medalla de oro en el Panamericano

Candela Ferrazzini: campeona provincial 2023 y campeona nacional con cinta y bronce con aro

GOLF

Francisca Herrera: representante en el abierto de Paraguay y Brasil

Félix Mancini: representante en el campeonato nacional

José Santa Cruz: representante en torneo internacional

HALTEROFILIA

Andre Leclerc: campeón nacional

Joana Palacios: representante en el Panamericano

Agustín Palacios: campeón sudamericano y representante en el Panamericano

HANDBALL

Juan Cruz Hipólito: integrante de la selección nacional

Martina Acuña: medalla de bronce en Nacional de Clubes

Tiago Piedrabuena: integró Selección Nacional Mayores

HOCKEY

Julieta Acosta: por su trayectoria y temporada 2023

Paula Mutti: campeona del torneo Regional

Juan Ignacio Montrasi: campeón sudamericano

Mateo Pietta: mejor jugador campeonato argentino

INLINE FREESTYLE

Matías Romero: medalla de oro modalidad Jump

Karen Toral: medalla de oro modalidad Classic

JUDO

Federico Pérez: 1° puesto en el campeonato nacional Apertura. 1° puesto junior y 3° puesto senior en el Torneo Centro República. 1° puesto junior y 3° puesto senior en el campeonato nacional Clausura. Además está convocado a la selección nacional

Ithiel Navarrete: Campeón nacional Apertura categoría junior. Oro sub 18 y Sub 21 en el Sudamericano de Paraguay. Oro sub 21 y oro senior en el campeonato nacional Clausura.

Rocío Leguizamón: 1° puesto senior en el torneo nacional Clausura. Convocada a la selección nacional

Morena Fonzo: Campeona nacional cadete. Campeona nacional junior. Campeona santafesina cadete.

Belén Rijas: Oro en Kyu Graduados en el campeonato nacional Apertura. Bronce senior y junior en el campeonato nacional Centro de la República. Medalla de plata en senior y junior en el campeonato nacional Clausura. Además fue convocada por el Cenard a campos de entrenamiento nacionales durante octubre y noviembre.

KARATE

Ailén Isabel García: campeona sudamericana

Michella Muro: campeona argentina

Mateo Jesús Ybarra: subcampeón argentino

Juan Ignacio Gallardo: en disciplina Kumite (combate) 16 - 17 años fue medalla de oro en el campeonato sudamericano de San Pablo, Brasil. Además campeón invicto en 5 torneos nacionales. Y participó con excelentes resultados en el Campeonato Panamericano.

Alejo Daniel Studer Pérez: en disciplina Kata (formas) junior 16 - 17 años fue 2do en el 41er torneo Copa Atlántico en Mar del Plata. Además 1er. puesto en la 14° copa Jardín de la República en Tucumán. 1er puesto en el torneo Nacional de Estilos en Maipú, Mendoza. 1er puesto en el torneo Argentino en Córdoba. Y 3er puesto en el torneo Clausura CeNARD en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Valentina Ariana Romero: en Disciplina Kata (formas) cadetes 14 - 15 años logró el 2do puesto en la copa Jardín de la República en Tucumán. 3er puesto en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata. 3er puesto en el Clausura en el CeNARD

Milagros Belén Cruz: en Disciplina Kumite (combate) Niñas 12 - 13 años y Cadetes 14 - 15 años fue 1ro. en el torneo Copa Atlántico en Mar del Plata. Además 3er puesto en el Torneo Nacional de Estilos en Maipú, Mendoza. 3er puesto en los juegos Nacionales Evita en Mar del Plata. Y 3er puesto en el torneo Clausura en el CeNARD en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

KENDO e IAIDO

Gustavo Sala: 1er puesto masculino en el Torneo Argentino realizado en Rosario y sub campeón nacional por equipo con Florencia Castaña

Florencia Castaña: Dan y sub campeona nacional por equipo con Gustavo Sala

Marcos Piccolo: Primer puesto en categoría de equipos y segundo puesto en categoría de primeros y segundos danes (Olivos, Buenos Aires)

Ricardo Ariel Báez: Integrante de la selección nacional de Kendo. Tercer puesto categoría danes torneo regional de kendo (Pehuajó). Segundo puesto en categoría de equipos (Lima, Perú) Primer puesto en equipos (Olivos).

KICK BOXING

Giulana Mignone: campeona suramericana

Thiago Jesús Ziubek: campeón panamericano

Valentino Daverio: campeón mundial

Giuliana Montanari: 1er. puesto en Word CUP

Micaela Gaitán: campeona mundial Río de Janeiro 2023

LUCHA

Martina Gianuzzi, campeona rosarina

MOTONÁUTICA

Leonel Morelli: piloto internacional de motos de agua, actualmente es bicampeón argentino, obtuvo 2 veces el oro en los sudamericanos, en el 2022 fue campeón en Brasil. A 3 meses de un accidente que sufrió está presente en esta Fiesta del Deporte.

NATACIÓN

Chiara Medum: integrante de la selección argentina. Subcampeona sudamericana. Medalla de bronce en el Sudamericano. Campeona nacional. Múltiple campeona federativa, Récord federativo y mejor marca técnica femenina en torneos federativos,

Natalia Suárez Mónaco: subcampeona nacional en el campeonato de Santiago del Estero. 4to puesto en el Sudamericano juvenil Buenos Aires 2023

Joaquín Clavel: campeón nacional 100 metros espalda y subcampeón nacional en 200 metros espalda

Pedro Mayor: subcampeón nacional en 100 metros espalda y subcampeón nacional en 200 metros espalda

NATACIÓN ADAPTADA

Pablo Esci: campeón argentino 50 metros mariposa, Open Fadec Buenos Aires

Franco Medina: campeón nacional, 200 metros combinados, open Fadec 2023

Daiana Paniagua: campeona nacional 100 metros espalda, open Fadec 2023

Agustina Daloisio: 1ra campeonato Nacional, Marcos Juárez, septiembre 2023

NATACIÓN ARTÍSTICA

Milva Aimetta: 1er puesto en el campeonato selectivo nacional 2023, integrante titular de los equipos técnicos libre y rutina acrobática en el campeonato Sudamericano junior en Buenos Aires 2023

Josefina Semitiel: 1er puesto en solo en el campeonato Nacional e Internacional. 1er puesto en dueto en el campeonato Nacional e Internacional. 1er puesto en equipo en el campeonato Nacional e Internacional. En el campeonato de la República obtuvo el 3er puesto en solo, y el 1er puesto tanto en dueto como en equipo”. En el campeonato Sudamericano obtuvo: 7mo puesto en dueto, 4to puesto en equipo” y 3er puesto en combo.

NATACIÓN ARTÍSTICA ADAPTADA

Clara Guidobaldi: integra el equipo de natación artística que participó del torneo nacional Córdoba 2023

Emilia Luchiko: integra el equipo de natación artística participó del torneo nacional Córdoba 2023

PADEL

Rodrigo Martino: jugador N° 1 en el ranking de la Asociación Santafesina de Padel en categoría caballeros 5ta libre. N° 9 en el ranking de veteranos + 30 5ta. Campeón del máster final caballeros 5ta libres. Representante de la ciudad junto a Emiliano Scotta en el nacional de Libres de Mar del Plata, como pareja N°1

Emiliano Scotta: jugador N°1 en el ranking de la Asociación Santafesina de Padel en categoría caballeros 5ta libre. Campeón master final caballeros. N° 9 en la categoría veterano 5ta. Representante de la ciudad junto a Rodrigo Martino en el nacional de Libres de Mar del Plata, como pareja N°1

Sofía Bossolssco: jugadora N°1 del ranking de la Asociación Santafesina de Padel en la categoría de damas 6ta libres. Clasificada al máster final de la Asociación Santafesina de Padel como pareja N°1

Melisa Orellano: jugadora N°8 en el ranking de damas 6ta libres. Semifinalista en el máster final de Ladies 6ta.

PAKUA

Samanta Silva

Aldana Corona

Jordi Herrera

Mariano Chiara

Todos ellos participaron de distintos encuentros de sus cinturones durante la apertura de nuevos espacios deportivos.

PATÍN ARTÍSTICO

Tomás Masia: en senior internacional disciplina libre terminó en el puesto 14 en el campeonato Mundial Igüe Colombia, 4to puesto final World Skate en Asunción Paraguay y 9no puesto en World Skate en San Juan, Argentina.

Sol Chianelli: en cadete internacional disciplina figuras obligatorias fue campeona en el Mundial de figuras, Friburgo, Alemania. Además, campeona Panamericana en Rionegro, Colombia. En Cadete internacional disciplina libre fue 3ra en el Panamericano de Rionegro, Colombia

María Belén Leva: en juvenil internacional disciplina figuras obligatorias logró el 3er puesto en el Mundial de figuras en Friburgo, Alemania. Además fue subcampeona panamericana en Rionegro, Colombia, y fue campeona en los Sudamericanos sobre ruedas en Asunción, Paraguay

Milagros Porto: en senior internacional Disciplina figuras obligatorias terminó en el 6to puesto en el campeonato Mundial de figuras en Friburgo, Alemania. Además fue subcampeona panamericana en Rionegro, Colombia

PATÍN DE VELOCIDAD

Camila Aquino: participó del Campeonato Mundial

Exequiel Tuya: participó del Campeonato Mundial

Naiara Sagasti: campeona nacional

Sofía Stapich: campeona nacional

PELOTA PALETA

Florencia Rodríguez: participó en el campeonato Argentino que se realizó en la ciudad de Firmat

PESCA

Patricia Escudero: ganadora en 7 de las 9 fechas de la Liga Regional y primera dama individual en el campeonato provincial.

Mateo Gastaldello: ganador de las fechas 2, 5 y 6 de la Liga Rosarina y del concurso del dia del niño pescador

Pedro Leguizamon: ganador de las fechas 1, 2, 4 y 7 de la Liga Rosarina

Jorge Luraschi: campeón seniors

Jorge Gorosito: campeón caballeros

POLO

Juan Pablo Moreno: jugó todos los torneos del año y participó en los Torneos Copa Día de la bandera y copa Néstor López (está última en la ciudad de Santa Fe) ambos torneos se encuentran dentro de los más importantes del interior del país. Fue ganador con el equipo del Jockey en la categoría 5 a 8 goles de la liga Santafesina Sur, ganando un lugar a jugar en febrero del año que viene en Pilar

Natanael Rial: Jugó todos los torneos disputados en el año. Ganador del Torneo Copa día de la bandera (Torneo más importante del interior del país) Organizado por el Jockey club Rosario y la Asociación Argentina de Polo. Quedó clasificado para jugar la ronda final de la liga Santafesina Sur

Ana Harte: Jugadora activa del Jockey Club Rosario participó en varios torneos junto a los hombres. Es profesora Homologada de la asociación Argentina de Polo. Y jugadora activa con gran desempeño

Alvaro Orsi: Jugo casi todos los torneos disputados en el año , siendo ganador de varios y ganando junto a Juan Pablo Moreno con el equipo del Jockey el lugar a jugar en febrero del año que viene en Pilar y Palermo

POLO ACUÁTICO

Maitena Romano: 4to puesto en el Panamericano Bauru 2023 categoría absoluto y 3er puesto en la Liga Nacional

Alma Bianchi Benítez: 4to puesto en el Panamericano Bauru 2023. Participó del Sudamericano en Buenos aires y obtuvo el 5to puesto en la Liga Nacional

Lautaro Camino: integrante de la selección U20 en el Mundial de Rumania. Integrante de la selección U18 en el Sudamericano de Buenos Aires obteniendo el 3er puesto. Campeón nacional U19 con Provincial.

Alejo Tejeiro: capitán de la selección U17 en el Panamericano de Bauru obteniendo el 3er puesto. Además fue integrante de la selección U18 en el Sudamericano de Buenos Aires, obteniendo el 3er puesto

REMO

Elena Cerrudo: medalla de plata en el Sudamericano 2023, integrante de la selección argentina. Medalla dorada en el Argentino, medalla de bronce en el doble par junior y senior sub 23 en el Argentino. Clasificada como mejor remera del país en competencias internacionales. Ganadora de regatas de su categoría del calendario 2023

Guadalupe Bolig: medalla de bronce en el doble par junior sub-23 en el Argentino de Tigre. Medalla de bronce en el doble par junior femenino en el Argentino de Tigre. Clasificada entre las 10 mejores junior del país

Máximo Pacheco: campeón argentino en el cuádruple par senior masculino. Medalla dorada en el cuarto sin timonel senior sub-23. Medalla plateada en el Argentino en el ocho con timonel senior. Medalla de plata en el campeonato argentino en el doble par senior sub-23. Ganador de los 18 primeros puestos en las regatas del calendario oficial 2023

Luka Pederzini: medalla de plata en el Sudamericano de remo junior y senior sub-23 realizado en Concepción, Chile 2023 en el ocho con timonel junior. Medalla de plata en el campeonato de remo junior y senior sub 23 en Concepción, Chile en el cuatro sin timonel junior. Integrante de la selección argentina. Medalla dorada en el Argentino en cuádruple par senior sub-23. Medalla de plata en el Argentino en el ocho sin timonel senior. Medalla de plata en el campeonato argentino en el cuarto sin senior sub-23

RUGBY

Francesca Iacaruso: integrante del seleccionado argentino femenino juvenil

Sheila Carlevaris: integrante del seleccionado argentino femenino mayor

Guido Chesini: integrante del seleccionado argentino seven masculino

Augusto Rossi del Cerro: capitán M17 de Rosario campeón argentino

SKATEBOARDING

Luciano Fabrega: Puesto 12 en el Rotterdam Skate Open. Y 3er puesto en Ehpark, Bulgaria, España y Holanda

TAEKWONDO

Antonella Barrionuevo: 3er puesto en nacional

Brandon Hernández: 2° puesto en el campeonato nacional

Matías Aguilar: campeón sudamericano

Ayelén Crocetti: campeona nacional

Samuel Vizcaya: campeón nacional

Ramiro Owen: campeón nacional

Ian Rodríguez: campeón nacional

Mateo Gómez: campeón en torneo de Buenos Aires

Magdalena Belén Díaz: campeona en torneo Buenos Aires

Magalí Sánchez: campeona nacional

Oriana Álvarez:

Lautaro Jacobo:

Nicolás Fleitas:

Maela Castro:

Ignacio Delgado: mundialista

Nélida Delgado: tricampeona mundial

Oriana Córdoba:

Marcelo Lorenzo:

Franchesca Meucci: campeona nacional

Alan Rivero: campeón nacional

Valentina Vega: medalla de oro en el mundial 2023

Elías Giménez: medalla de oro en el mundial 2023

Lucía Ana Bereza: participó del nacional en Hurlingham

Ignacio Iván Cardozo: participó Nacional en Hurlingham

Delfina Rodríguez: medalla de oro en el Nacional

Lucía Coletta: medalla de oro en nacional y bronce en el mundial

Pietro Grasso Isola: Campeon copa america

Ana Magallanes: Campeona Nacional AETO 2023

TENIS

Luciano Ambrogi: campeón de 2 future M15 en Turquía. Finalista de 2 future M25 consecutivos en Argentina.

Luisina Giovanini: durante este año participó de torneos ITF y nacionales de Francia con una asombrosa racha de 9 torneos ganados. También realizó la gira Latinoamericana 2023. Participó del Torneo W25 en Luján, Buenos Aires, llegando a semifinales. Participó del W25 de Mendoza donde también llegó a semifinales. En el W15 en Pilar, Buenos Aires, llegó a la semifinal. En el W15 de Córdoba, obtuvo su primer título profesional. Fue invitada a participar del cuadro del torneo más importante de Sudamérica: WTA 125 Argentina Open.

TENIS CON PALETA

Lilen Lucero: campeona de torneos argentinos

Jano Ubelhart: subcampeón argentino en singles infantil

Virginia Vernaba: campeona argentina de categoría mixtos

Leandro Gianotto: campeón argentino en singles y mixtos y actual N° 1 del ranking nacional

TENIS DE MESA

Isabella Olivarez: es número 93 del mundo en categoría de 11 años. En el campeonato Nacional de tenis de mesa logró 4 medallas para la provincia de Santa Fe: 3 de plata y una de bronce en las categorías de 11 y 13 años. Ocupa el primer puesto en el ranking nacional categoría 9 años.

TENIS DE MESA ADAPTADO

Clara Filas: 2da en categoría femenina, Tri americano, Buenos Aires 2023

Elina Santos: 3ra en los Juegos deportivos ufedem en septiembre 2023

TENIS PLAYA

Iván Olichowski: número 1 del ranking nacional y 2do. del ranking internacional. Además fue semifinalista en los Juegos Suramericanos de playa en Santa Marta, Colombia.

Lara Vujovich Paccotti: número 1 en ranking nacional sub 16, 5ta en ranking general, número 8 del ranking internacional. Medalla de bronce en Panamericano de Iquique, en Chile.

TIRO CON ARCO

Alma Pueyo López: campeona nacional indoor recurvo olímpico femenino sub 21. Campeona panamericana 2023 indoor recurvo olímpico sub-21. Subcampeona sudamericana Brasil. Subcampeona sudamericana sub-18 Ecuador. Medalla de bronce recurvo olímpico femenino sub-18. Campeona nacional aire libre recurvo olímpico senior femenino y por equipos mixto.

Leonel Aranda: subcampeón regional indoor recurvo olímpico senior masculino individual y señor masculino por equipo. Campeón nacional aire libre recurvo olímpico señor masculino por equipo.

Danilo Gómez: campeón nacional indoor 2023

TRIATLÓN

Lucas Antonetti: 2do en el ranking Mundial Ironman 70.3 del grupo de edad. Mejor argentino en el Ranking Mundial Ironman 70.3 del grupo de Edad. Mejor rosarino del Ironman 70.3 en Buenos Aires y ganador grupo de edad en los Ironman 70.3 Punta del Este / Maceio / Buenos Aires.

Federico Álvarez: top 10 Campeonato argentino spring. Top 6 y mejor argentino Iron Man Punta del Este. Top 5 Iron Man San Juan. Ganador triatlon Rosario. Top 6 triatlon olimpico Buenos Aires. 5 triatlon half Rosario. Clasificado al mundial de Iron Man 2024 en Hawai

Luisina Viletto: 1° puesto general half de la costa. 2° puesto general half Punta del Este. 3° puesto general half San Juan. 2° puesto general half Santa Ana.

Catalina Ingaramo: top 10 argentino en el Mundial de Ironman 70.3 en Finlandia. 1er puesto categoría Ironman 70.3 en Punta del Este. 2do puesto general Half Rosario, 3er puesto categoría Ironman 70.3 Buenos Aires

TRIATLÓN ADAPTADO

Anabel Moro: 1er. puesto en la Copa América de paratriatlón en Santa Marta, Colombia y su acompañante María Silvina Borgiani

VELA

Categoría Optimist: Lucas Vogt y Ángela Dómine Zeano. Y en Categoría Ilca: Nicolás Castelari Rivas y Delfina Dalli. Los cuatro se han destacado en diferentes regatas nacionales e internacionales representando a la ciudad con grandes resultados durante este 2023.

VÓLEY

Fausto Díaz: participó del Mundial U19 en San Juan y del Mundial U21 en Bahrein

Martina Bednarek: participó del mundial U19 en Hungría - Croacia

Álvaro Ferrer Bessone: subcampeón Sudamericano U17 en Arguarí, Brasil y clasificó al Mundial 2024, también fue campeón nacional U16 y U18

Agustín Boeri: participó del sudamericano U17 en Aguarai, Brasil y clasificó al mundial 2024, también es campeón nacional U16 y U18

VOLEY PLAYA

Zac Osatinsky: campeón nacional Evita

Máximo Mendoza: campeón nacional Evita

Morena Abdala: representante mundial y bicampeona nacional

Agostina Ghigliaza: bicampeona argentina

VOLTEO

Lucia Fizzani: medalla de bronce en categoría individual femenino en el torneo junior en CVI 2023 Internacional.

David Caminos: medalla de oro en categoría individual masculino en el torneo junior en CVI 2023 Internacional.

ARTES MARCIALES

Lara Fernández: campeona nacional 2023

Muay Thay

Kevin Ferraresi: ganador de JF boxing en Tailandia

Ivan Dellveccio: campeón en WAL of internacional

WUSHU KUNG FU

Araono Uriel Zmuda Remes: campeona suramericana de combate con armas

Camila Gencheff: subcampeona nacional Taolu Junior “B”

Máximo Leiva: subcampeón nacional Taolu Junior “B”

Jonatan Benítez: 3er puesto nacional Sanda Mayor 65

Antonio Peña: campeón provincial Taijiquan Mayor

WUSHU KUNG FU ADAPTADO

Juan Manuel Molina: campeón argentino en Capital Federal

AIKIDO

Gimena Salgado: participó en el Seminario Internacional de Chile y Uruguay

Pablo Olmos: participó en el Seminario Internacional de Chile y Uruguay

Lucía Beatriz Quintero