Si Piris, de quien se espera la habilitación de un momento a otro, tiene posibilidades de jugar se explica por varios motivos. Es el futbolista de mejores pergaminos entre los que se incorporaron y juega en el puesto que De Felippe solicitó un refuerzo. Aparte, es imprescindible para solucionar los problemas de Newell's con Alan Luque marcando la punta derecha. Si el juvenil entrenó en esa posición y fue titular se debió exclusivamente a la lesión que marginó a Nadalín. El defensor, de 19 años, es zaguero, algo que lo absuelve de cualquier cuestionamiento sobre lo que hizo o dejó de hacer sobre la raya.



Preocupan las dudas de la zaga central. Stéfano Callegari no ofreció seguridad cada vez que jugó. El primer marcador central es el responsable de resolver en última instancia lo que no consiguen los compañeros y el juvenil defeccionó. Es demasiada ventaja para el rival que sus jugadores queden mano a mano con Ibáñez como sucedió el domingo. Por lo tanto, no será extraño que Paredes sea titular en el estadio Amalfitani. El paraguayo fue al banco ante Defensores Unidos. Si bien no juega un partido oficial hace dos meses, venía de realizar la pretemporada con Nacional de Asunción. La ventaja es que conoce el fútbol argentino, tras su paso por Atlético de Rafaela.



Fabricio Fontanini es inamovible de segundo central, pero no quedará exonerado si continúa con el bajo nivel y la lentitud para desplazarse, más allá de que por características físicas no es un futbolista rápido.

Leonel Ferroni completó la línea defensiva el domingo, sin terminar de asentarse. La incorporación de Mariano Bíttolo, que encima anotó un gol en la Copa Argentina aunque jugando de volante izquierdo, pone en duda que Ferroni vaya a ser el titular.



El pobre rendimiento de la defensa contra Defensores Unidos se completó con una producción deficiente de los mediocampistas centrales en la recuperación. No es novedad que los que juegan en esa zona no terminen de complementarse. Hernán Bernardello y Braian Rivero fueron los que fallaron en la contención y les dieron libertad de acción a los volantes de Cadu. Es imprescindible que en ese sector neurálgico de la cancha tengan mayor dinámica. Encima se equivocaron seguido con la pelota, permitiendo que el rival inicie contraataques.



En Newell's no abundan las alternativas en ofensiva, pero el llamado de atención por estas horas está puesto del medio hacia atrás. Es en donde se muestra endeble y tiene que hacerse sólido para empezar con el pie derecho la Superliga.

A pocos días del debut en la Superliga, Newell's reflejó serios inconvenientes para defender en la victoria del fin de semana por la Copa Argentina. El bajo nivel de la última línea y la zona media al momento del quite y la recuperación son un llamado de atención, que requiere de retoques. Vélez Sarsfield no es Defensores Unidos de Zárate y es poco probable que el viernes sea capaz de desperdiciar situaciones de gol similares. De Felippe tendrá que poner el foco de atención en esos aspectos del juego. No se descarta que vaya a realizar variantes. Hay necesidades y urgencias. El principal candidato a ingresar es el lateral derecho Iván Piris. No se descarta que Teodoro Paredes sea otro que entre en el equipo como primer marcador central.