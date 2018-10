En Córdoba. Newell's no pudo cortar la racha sin victorias contra Belgrano. Sólo empató.

Las estadísticas de hace unos días no se modificaron. La suspensión del partido con Estudiantes mantuvo inalterable la racha adversa que tiene el rojinegro en condición de visitante. Omar De Felippe aún sigue observando los números, que son negativos en ese aspecto y es una piedra en el zapato para el DT y sus jugadores. Colón es ahora la presa para intentar cortarla y empezar de cero, además de aumentar la confianza interna y externa con la cosecha de puntos. Más aún con el clásico que se vendrá por Copa Argentina, en un duelo tan esperado como deseado por todos.

La Lepra mantiene el andar torcido de once encuentros sin poder vencer, con nueve derrotas y dos empates. Necesita dar un golpe para erradicar esos números y dar un salto en la tabla, sobre todo en la de los promedios. La que en realidad debe mirar para el presente y/o futuro. No descuidarse para que no se desvanezca la cifra que hoy lo mantiene por encima de los que dejarían la máxima categoría.

El sabalero también deambula entre resultados no tan positivos. De local lleva tres juegos sin caer, con un triunfo y dos igualdades. Y viene de caer en la Bombonera frente a Boca. De todas formas es un rival de temer, más allá de que no le sobre nada.

Newell's está ante la necesidad de sacarse un karma que lo persigue. Para archivar los números que inquietan, pero a la vez para ratificar que la levantada en cuanto a cosecha de puntos no fue en vano.