La hora señalada

De Felippe sabe que es el momento de ganar en el Coloso y que del resultado ante Atlético Tucumán dependen su futuro y el de Newell's

"No me gusta que me respalden, porque cuando te respaldan...". Esta frase es así, siempre queda abierta a la espera de un resultado. Encima, por lo general, cuando es negativo, termina con el entrenador afuera. Claro, queda en el olvido si el triunfo trae la calma necesaria. Por eso, hoy a partir de las 19 es la hora de que Newell's se quede con el primer triunfo del torneo como única opción. El empate tampoco le sirve a Omar De Felippe ni al equipo. Por eso la reflexión del DT, aunque la dijo sonriendo en la conferencia de prensa del viernes.

"Soy responsable de todo y quiero trabajar para que esto mejore. Hay que tener calma". Esta consideración también fue del técnico, sólo que a pocos minutos de consumada la derrota en la visita a Godoy Cruz, con las pulsaciones arriba, enojado por el resultado más que por el nivel de juego de sus dirigidos, que más allá de no jugar en buen nivel en el cierre también lo respaldaron, lo que se notó cuando buscaban el empate que no llegó.

Esta tarde-noche Newell's tendrá enfrente a un equipo que viene agrandado por meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores, un Atlético Tucumán que nunca le ganó a la Lepra (ver páginas 8/9), pero que igual no aparece como imbatible, sí difícil.

"Nadie tiene espalda, sí el convencimiento en el trabajo que hace. Y si no (refiriéndose a la chance de que no se dé el triunfo) entraremos en la lista que entran todos", fue otra expresión del entrenador en la semana, con un punto flaco en la tabla de posiciones en tres partidos. En cuanto a la tarea de De Felippe en la semana, la principal determinación fue la confirmación de que Mauro Formica será titular hoy "hasta que aguante". Una decisión que se presume correcta para darle más juego al equipo, que les brindará una energía distinta a los hinchas que estarán en el Coloso desesperados por un triunfo que vienen esperando desde hace 4 fechas, aunque con De Felippe ya disfrutaron 4 victorias en el Parque.

"Quiero dejar en claro que De Felippe tiene el ciento por ciento del apoyo del plantel y la directiva", confió el vicepresidente Cristian D'Amico el miércoles. Claro que antes había declarado: "Le dimos al entrenador las herramientas que pidió (no todos y varios llegaron sobre la hora) y hoy la tarea es de él y los jugadores". En este punto el DT no coincidió y lo dejó ver: "Algunos de los que queríamos no pudieron venir por cuestiones económicas y no dijimos nada".

Y en ese trabajar, De Felippe no encontró las variantes que le dieran al equipo un juego acorde. Empezó perdiendo desde temprano y, salvo en la última presentación en el Coloso, no pudo revertir lo que se daba. Con responsabilidad de los jugadores, obvio. Con la mayoría por debajo del nivel y no sostenidos en función de juego de equipo, que es lo que se le reclama al técnico.

Hoy es la hora de la verdad. Como le pasó al Chocho Llop cuando perdió con San Lorenzo en el torneo pasado y se fue, pese a que en la previa había dicho que "supuestamente los dirigentes me manifestaron su respaldo". Una consecuencia que generalmente tiene el mismo camino cuando el triunfo no llega, por eso De Felippe dijo, aunque entre risas: "No me gusta que me respalden, porque cuando te respaldan...".