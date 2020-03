La esquina de Sportivo Federal

Sportivo Federal es hablar de Alberdi mismo, de todo un barrio que fue creciendo mientras lo hacía uno de sus clubes más representativos, el que es sinónimo de básquet ante todo, pero también de un sinnúmero de disciplinas y hasta de ser el centro de actividades sociales. Sportivo Federal es la histórica institución fundada hace casi un siglo y que siempre fue el núcleo del deporte de las calles del norte rosarino, identificado con los colores rojo y blanco. Y que es conducido desde hace bastante tiempo por una mujer: Luisa Galiano. Sportivo Federal, que ayer cumplió sus 92 años, es el orgullo de la tarea cumplida por el fin social que cumple y por el fin deportivo que alcanzó, ya que en este temporada de la Rosarina volverá a jugar en la Liga A.

La vieja arcada blanca, con la inscripción C. A. Sportivo Federal, era un clásico de la esquina de Agrelo y Baigorria, el terreno que el club adquirió luego de su fundación el 12 de marzo de 1928, cuando entonces no representaba a un barrio sino a un pueblo pegado a Rosario: Pueblo Alberdi. El tiempo lo fue incluyendo en su geografía y en esa ochava creció el club que fue una escisión del viejo Centenario Foot Ball Club. Los socios que se separaron de esa institución fundaron la nueva con los colores rojo y blanco a rayas verticales. Y curiosamente, excepto en sus inicios, el deporte más popular no fue su principal actividad para pasar claramente al básquet.

La cancha de básquet y la de bochas sobre calle Baigorria fueron las obras principales para la actividad deportiva, pero también el salón social y un escenario famoso, donde pasaron artistas de la talla de Sergio Denis, César Isella o los 5 Latinos, y alrededor del cual se organizaron los famosos bailes de carnaval que convocaban al barrio, a otros y a las poblaciones vecinas. Hoy la fachada es totalmente distinta, lo que da cuenta de la cantidad de obras que se fueron ejecutando, al punto de disponer de dos salones para eventos concesionados y el de usos múltiples, ya que además del básquet y las bochas se practica gimnasia rítmica, yoga, danzas árabes, patín, taekwondo, boxeo, ajedrez, zumba y hasta teatro.

Pero la obra más importante se inauguró el 11 de setiembre de 2015, a través de un subisdio gestionado por la entocnes ministra de Desarrollo Social santafesino, Mónica Bifarello, y el secretario de Deportes, Pablo Catán, bajo la gobernación de Antonio Bonfatti, ante todo un vecino más de Alberdi. Ese día se cortaron las cintas del piso de parquet del gimnasio principal, todo un acontecimiento que permitió el crecimiento deportivo. A ellos se fueron sumando la colocación de protectores en todo el perímetro, la colocación de eólicos, la remodelación del buffet, la del total de los sanitarios y vestuario de caballeros, todo a través de subsidios del gobierno provincial, entonces a cargo de Miguel Lifschitz.

Y este aniversario lo encuentra en la Liga A del básquetbol rosarino, un logro soñado que fue posible en los últimos días del año pasado por el plantel conducido por Leonardo Ruiz Díaz, que como Luisa Galiano y otros dirigentes de siempre, como Miguel Chacón, Elno Tambellini y tantos más, se criaron y vivieron en el club toda su vida. En Alberdi, claro. En Baigorria y Agrelo, por supuesto. La esquina de Sportivo Federal.