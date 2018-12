La despedida de un año poco agradable

Sin sonrisas. Newell's no tuvo mucho para festejar. Una cuenta pendiente es ganar afuera del Coloso.

No es buen final de año para Newell's. Con entrenador interino por la reciente renuncia de Omar De Felippe y mientras busca el sucesor visita a San Martín de Tucumán para un cierre de temporada con escasas gratificaciones. El derrotero por la Superliga fue a los tumbos y la eliminación de la Copa Argentina a manos de Central representó un golpe duro. Nunca se estabilizó en el torneo local por la pésima campaña afuera del Coloso. La despedida en la Ciudadela es el desafío, nunca cumplido en los últimos doce meses, de ganar de visitante.

El nuevo entrenador es un tema que merece la atención del pueblo leproso. Existe expectativa por conocer quién asumirá al frente de un equipo con un promedio bajo que requiere no descuidar. Eduardo Domínguez y Diego Cocca son los nombres que sacan ventaja en la danza de nombres que hubo desde un principio. Para la designación habrá que esperar la próxima semana. Hoy el interés estará en la presentación en Tucumán de un equipo que llega a duras penas a la última fecha de 2018, con un plantel con jugadores ausentes, que fueron habituales titulares en este semestre.

Mariano Bíttolo tiene una distensión en el aductor medio izquierdo, quedó descartado y lo reemplazará Leonel Ferroni. La falta del Payasito es una baja importante, siendo uno de los pocos que rindió de los futbolistas incorporados a mitad de año. El último descartado, no a causa de una lesión, es Luis Leal. El delantero no concentró. Así culmina su temporada sin jugar, atravesando un mal momento futbolístico. En el último partido había ido al banco y no ingresó. Joel Amoroso, con una distensión en el bíceps femoral derecho, y el capitán Hernán Bernardello seguirán también afuera.

A los cuatro futbolistas, frecuentes titulares, se le agrega Alfio Oviedo, quien no estará porque se recupera de un desgarro en el recto anterior izquierdo.

Con este panorama, Héctor Bidoglio asumirá el segundo y último partido de su interinato. La fecha pasada consiguió una victoria aliviadora sobre Patronato por 1 a 0 en el Coloso. Logró que los futbolistas sacaran adelante un partido que tenía sus complicaciones. Es que no sólo todavía repercutía la ida de De Felippe. El ambiente en el que se jugó estuvo enrarecido por el malestar del hincha con los jugadores y la aparición, nada improvisada, de banderas intimidatorias hacia ellos.

En base a coraje y el gol de Héctor Fértoli, Newell's alcanzó frente a Patronato un triunfo que le dio algo de alivio. Sirvió para calmar los ánimos en días nada fáciles. Seguramente los futbolistas están esperando que el torneo termine cuanto antes y llegue un entrenador para comenzar un nuevo ciclo, con la esperanza de que sea más fructífero que lo vivido.

Pero también son conscientes de que el partido ante San Martín de Tucumán tiene su valor. Los puntos en juego serán importantes. El ciruja se encuentra apenas por encima de la zona del descenso y si le gana a Newell's lo supera en la tabla del promedio.

Entre la obligación por lo que hay en juego esta noche, las ganas de que todo terminé ya y la espera del nuevo entrenador, Newell's concluye un 2018 con escasas satisfacciones. Quizás una de las pocas gratificaciones sea esta noche. Sería un buen regalo de fin de año.