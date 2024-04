La comisión directiva de Central Córdoba decidió despedir a Diego Pavoni

Pese al buen empate de Central Córdoba en su visita al líder de la C, Berazategui, la CD de Central Córdoba despidió a Diego Pavoni.

Diego Pavoni ya no conducirá a Central Córdoba, pese al buen partido ante el líder Berazategui.

Central Córdoba ya no tiene más técnico. La comisión directiva le comunicó a Diego Pavoni que prescindía de sus servicios, pese al buen empate que consiguió su equipo este lunes, en su visita al único líder de la C, Berazategui.

Es cierto que luego de la dolorosa derrota 3 a 0 en el Gabino Sosa ante Yupanqui, la comisión directiva no le dio otra opción a Diego Pavoni que ganar en el siguiente compromiso para seguir. No lo hizo y por eso la decisión.

Pero la vara para este ultimátum estaba muy alta. De hecho, Central Córdoba consiguió un buen empate 1 a 1 en su visita a Berazategui, que hasta el partido con los charrúas había ganado los ocho partidos que disputó.

El juez, en contra de Central Córdoba

Además del aceptable partido que hizo Central Córdoba, el árbitro Damián Rubino fue determinante al no cobrarle un claro penal por falta a Paulo Killer promediando el complemento y con el encuentro 1-1. Al toque hubo otro agarrón a Guillermo Tell en el área local que también obvió el juez.

Y a 10' del final le concedió un penal increíble al local por una mano inexistente del mismo Tell, que terminó con el disparo por arriba del travesaño.

Es más, hasta el final Central Córdoba siempre buscó desnivelar, aunque el empate fue justo.

La aceptable producción charrúa no conmovió el mandato de la CD, ya sin Carlos Lancelotti, que renunció por un problemas de salud, y el nuevo presidente Omar Vicente confirmó la noticia: "Todo dependía de este partido y como no se ganó, lo charlamos con Maxi Bauza (el gerente deportivo) para que Pavoni no siga más. Ahora dirigirá Santamaría y buscaremos reemplazante que pueda asumir para el siguiente encuentro ante Luján, de visitante", confió a Ovación.

Los candidatos a la sucesión de Diego Pavoni

Uno de los candidatos a la sucesión es Daniel Teglia, el otro Leo Acoglanis y habría otros nombres en carpeta.

El ciclo de Diego Pavoni, que se inició con triunfo ante Centro Español, apenas duró 10 partidos, con tres derrotas, todas en el Gabino Sosa, ante Atlas, el clásico ante Argentino y Yupanqui, mientras que además solo venció a Deportivo Paraguayo, también de local. Curiosamente, fuera de casa no le fue mal, con 5 empates y sin caídas. Quedó con 11 unidades en el 18° lugar de 25 equipos, a 14 de Berazategui y 9 del último Lugano.