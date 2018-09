La asamblea de los 400 millones

Hoy habrá una nueva asamblea en Newell's. La cita será en el estadio cubierto, a las 19, donde se pondrá en consideración la memoria y balance del período 2017/2018. Tiempo atrás era un mero trámite, pero con el paso de los años fue tomando otro color y las discusiones hoy son mucho más intensas. El pedido de explicaciones es lo que aflora y es algo lógico que debe pasar porque una entidad es de los socios, aunque por supuesto que los episodios de violencia son repudiados con suma intensidad. Un tema que será tratado con mayor énfasis tiene que ver con la deuda, que asciende a "400 millones de pesos".

Siempre la cuestión económica es la raíz de cualquier consulta y la reunión de esta tarde-noche es la oportunidad para obtener respuestas a una deuda que arranca desde la gestión de Eduardo López pasando por la de Guillermo Lorente, Jorge Riccobelli y la presente de Eduardo Bermúdez. "Dentro de este monto están incluidos los mutuos", le informaron a Ovación los encargados de controlar los movimientos que se realizan en la entidad desde hace un largo tiempo. Precisamente esos famosos mutuos estuvieron en boca de los socios e hinchas. Y hasta del propio juez Fabián Bellizia, encargado de llevar adelante el paraguas judicial. A tal punto lo inquietó al magistrado que en abril de este año había dictado una resolución prohibiendo el pago a catorce de ellos "porque tenían el alias que coincidían, varios de ellos, con apellidos de directivos" (algunos ya no están más). Y que desde distintos sectores de la oposición reclamaron explicaciones.

También es cierto que en ese momento Newell's debía afrontar diversos compromisos económicos "y era difícil conseguir préstamos para cumplir con los pagos". Como si esto fuera poco, la entidad no logró realizar una venta importante de un jugador más allá de algunas cesiones de préstamos o venta de porcentajes de futbolistas. Montos que sumados a otros ingresos del fútbol y TV, entre varias cosas, le permiten "estar al día con los sueldos", según aseguraron a este medio desde el Parque.

"El balance no tiene fisuras", indicaron algunas voces leprosas que están al tanto de los números, los que seguramente serán cotejados por especialistas en la materia para determinar si hay o no fallas en el mismo. Por supuesto que sectores opositores pusieron la mira en lo que reflejan esos detalles y no coinciden con esta afirmación. El auditor esta vez no hizo objeciones.

En cuanto a futuros ingresos, Newell's cuenta con 450 mil dólares que restan cobrar por el pase de Milton Valenzuela. Con esos 18 millones de pesos el club puede afrontar "el pago de dos meses de sueldo". Por supuesto que esta cifra no será la solución, por eso Bellizia pretende que a fin de año se concreten ventas de algunos jugadores para conseguir dólares que le permitan a la entidad seguir avanzando y saldando deudas. El gran tema sigue siendo el mismo de siempre, que no cuenta con un futbolista de alto valor que le solucione muchos problemas.

A las 18 será el primer llamado y a las 19 el segundo para la asamblea general ordinaria para la consideración de memoria y balance del período 2017/2018. A la misma podrán concurrir los socios que cumplan con los siguientes requisitos: ser mayores de 21 años, de cualquier categoría societaria, que cuenten con una antigüedad mínima de tres años y tengan paga la cuota de septiembre.