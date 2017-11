La Asociación del fútbol Argentina (AFA) oficializó esta noche la quita de tres puntos a Newell's al final de la Superliga, por la causa que está caratulada como "expediente Agremiados" y que está vinculado a la adulteración de documentos en la presentación de la declaración jurada de agosto. Una situación que activó diversos conflictos, no sólo con algunos miembros de la entidad afista sino principalmente con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).A esta resolución llegó el Tribunal de Disciplina de la AFA luego de la discusión entablada antes del inicio del torneo, cuando la entidad del Parque debía presentar un libre deuda, tras cancelar la deuda que mantenía con el plantel, pero que para ello habría recurrido a una adulteración de documentos."Es por la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas del libre deuda salarial, no habiendo sido presentadas en los plazos indicados o bien habiendo sido presentado dentro del plazo previsto pero no cumpla con las formas indicadas", sostiene el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA.El fallo es histórico, puesto que es la primera vez que le sacan puntos a un equipo por un hecho "no deportivo".No obstante, desde la entidad afirman que apelarán la medida por considerar que "las obligaciones con los jugadores y el cuerpo técnico, que dieron origen a esta cuestión, están cumplidas en su totalidad y nunca fueron motivos de discusión ni argumento para establecer una sanción a la institución".En esta resolución hay que tener en cuenta también que desde la AFA quieren dar señales de "cambios", y un ejemplo de esto es que hasta el momento -salvo excepciones- se vienen respetando los días y los horarios estipulados para la disputa de los partidos."La declaración jurada fue entregada fuera de término, pero Superliga la aceptó y estimamos que no quedó ningún resabio de todo eso", había señalado hace poco José Menchón, el secretario del club.