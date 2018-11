"Jugando así,cómo me voy a ir", sentenció el DT leproso

Omar De Felippe descartó de plano que vaya a dar un paso al costado. El entrenador se mostró molesto ante la consulta de si pensaba irse luego de la derrota en Avellaneda. "Jugando así, cómo me voy a ir", manifestó. "De acá a diciembre quedan 4 partidos y después veremos", planteó .

"Tengo las bolas llenas. Hay colegas tuyos que están tuiteando que me tengo que ir. Estamos tratando de ayudar a estos chicos. Nos vamos a tomar todo con la tranquilidad necesaria para seguir trabajando y ver. Jugando así, cómo me voy a ir", señáló.

De Felippe estuvo fastidioso con los periodistas por las preguntas que giraron sobre su futuro. "¿Cuántos años estudian ustedes? ¿Estudian tanto para preguntarme si tengo espaldas para seguir? Pregunten otra cosa. Hablemos del planteo. Jugamos contra el primero, que gastó una fortuna, y lo sometimos 90 minutos. Después se gana o se pierde. El protagonismo es lo que buscamos", manifestó.

"Cuando hagan un análisis y me pregunten si me voy o si tengo espaldas, miren contra quién jugamos, miren el protagonismo de quién fue. Después preguntan boludeces. Cálmense, en diciembre hacemos una evaluación y después los dirigentes dirán muchas gracias o seré yo el que lo haga", añadió.

Más a gusto se sintió al momento de evaluar el rendimiento del equipo. "Es una lástima porque es una nueva derrota. Pero me voy contento por el desarrollo del partido y por el equipo. Era la respuesta que estábamos buscando. Me voy contento con los chicos", aseguró.

Pero durante la mayor parte del tiempo de la conferencia de prensa descargó su bronca. "Me dijeron que hubo dos penales. El de la mano (de Saravia), yo estaba al lado. El del agarrón (de Sigali a Oviedo) no sé. El otro día fui a una reunión de Superliga y Elizondo (CEO de la Superliga) nos aclaró que si toca en la mano, es penal. Si viene de un rebote, no es penal. Unifiquemos los criterios. Y que se cobre igual en la cancha de Racing o en la de Newell's", dijo.

De Felippe tendrá que ir a declarar esta semana al tribunal de disciplina de la AFA por la crítica que realizó semanas atrás sobre la cantidad de partidos que debió jugar Newell's en pocas semanas. Por eso dijo que no quería profundizar sobre lo que pensaba del arbitraje de Trucco. "Me llamaron de AFA por algo que declaré en estos días. Si declaro lo que pienso, me meten preso. ¿Qué análisis puedo hacer?".

De acá hasta fin de año

Los cuatro encuentros de los que habló De Felippe y que jugará Newell's antes del receso son Defensa y Justica (L), Aldosivi (V), Patronato (L) y San Martín de Tucumán (V).