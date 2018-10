"Hoy no es momento para que jueguen chicos de las inferiores"

"Hoy no es el momento indicado para que jueguen chicos de inferiores. No hay fenómenos porque esos se meten solos en los equipos, sí desde abajo vienen jugadores que podrían aparecer si el equipo estuviera bien. Hoy Cabrera se ganó la oportunidad y no desentonó, está mejor que Oviedo, que igual está trabajando muy bien pese a que perdió terreno por no ganar minutos en la reserva, algo que no fue un castigo como algunos me dijeron. También está Leal volviendo de una lesión y otros chicos que la vienen peleando. Nosotros miramos a quien te pide la camiseta y también al que te la devuelve, es así".

En tanto, dijo que a Brian Sarmiento "le falta. Ojalá llegue para cuando se juegue el clásico. Viene de una lesión traumática (fractura del tobillo izquierdo) y eso queda acá, en la cabeza. Hoy entrena pero no choca y no lo chocan. Es más psicológico que físico, sin dudas cuando lo veamos bien, seguro tendrá un lugar porque es un jugador muy importante, pero hasta que no se olvide de la lesión... si no traba es que no está para jugar".