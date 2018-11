Hoy los tres puntos valen mucho más

¡Cuánto valen hoy los tres puntos! Mucho más que el valor nominal por lo estrictamente matemático y por lo emocional. No son más importantes que en otros partidos, aunque sí por el momento en el que están en juego y con el extra de ser ante un rival directo como es Patronato. Newell's los necesita para sacudirse la ropa después de caerse feo en la última semana, en la que perdió en el último partido, se quedó sin entrenador y el tribunal de la AFA le descontó dos puntos en la tabla temida del promedio.

Por fortuna para los rojinegros los tres puntos que estarán en juego serán en el Coloso (esta noche, a las 21.15). En su cancha y ante su gente. Un escenario más propicio para poder conseguirlos. Claro que esto no quiere decir que es fija que los consiga. Tendrá que pelearlos.

Lo hará con un juego seguramente distinto. Porque no estará manejando los hilos del equipo Omar De Felippe, quien había acostumbrado a todos a un sistema que en el Parque generalmente le daba resultados, más allá de casi nunca conseguirlos de manera simple. Obvio, responsabilidad compartida con los jugadores, muchos de los que estarán esta noche entre los once.

Sin embargo, algunos se pararán distinto y otros no estarán, de acuerdo a lo que pregone el técnico interino Héctor Bidoglio (ver aparte). Esta cuestión futbolística es parte de lo que desde estas páginas muchas veces se le reclamó a De Felippe, un atrevimiento a modificar tácticas, a apostar distinto. Es cierto que eso tampoco garantiza resultados, pero lo que entregaba el equipo en la cancha a lo largo de los últimos tiempos se veía venir el final del ciclo que se dio en Mar del Plata con la derrota ante Aldosivi.

Allá en La Feliz el equipo debió dejar la tristeza para cambiarla desde esta noche por alegrías. El turno interino es de Bidoglio, que más allá de sumar victorias hoy y en la última fecha del año (en Tucumán, frente a San Martín) volverá a dirigir la reserva desde 2019.

Por ahora, los candidatos en orden de prioridades serían Sebastián Beccacece (en el fútbol nunca se debe descartar nada pese a que hasta ahora parece imposible), Eduardo Domínguez (ex Colón), Pablo Lavallén y Diego Cocca. Claro que siempre aparecen también algunos nombres guardados.

Lo concreto es que Newell's está buscando nuevo entrenador. Tiene que ser uno con experiencia, sobre todo para sacar al equipo del fondo de la tabla del promedio. Y esto no quiere decir un "sacapuntos peleador" sino uno que venga a proponer un juego a ganador y a hacerles ver a sus jugadores que ir de visitantes no es apostar a no perder para de casualidad sumar empates.

El tema no parece tan complicado a la hora de hacer pesar la localía porque en el Coloso no viene mal. Y quien llegue deberá afirmar esa percepción de los que llegan a Rosario difícilmente se vayan con puntos, sobre todo si se trata de rivales de menor o igual jerarquía como en principio parece ser hoy Patronato.

Siempre la mirada previa se posa en torno a victorias, se deja de lado el posible golpe duro, algo que podría revolcar otra vez al equipo por la tierra. Claro que se debe tener en cuenta, pero ser positivo es la única manera de salir adelante y por eso los rojinegros en conjunto deben apuntar a la conquista de los tres puntos que proyectarán al equipo más cerca de la zona media de las posiciones y que lo alejarán de los últimos cuatro puestos en la de promedios. Y en especial con ellos también dejarían a raya a Patronato, que marcha penúltimo, parece condenado a no salir de la zona roja de los que no estarán en primera división en la próxima Superliga, aunque si se salvan también estarán en la pelea del promedio con Newell's en la temporada que viene. Por todo esto, ¡cuánto valen hoy los tres puntos!