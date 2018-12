Hacer pie donde siempre tambalea

Es un suplicio para Newell's jugar de visitante. Tucumán es la última oportunidad del año para reivindicarse. La tarea de esta noche consistirá en contrarrestar el empuje que le imprime al juego San Martín de Tucumán en su estadio. No equivocarse al defender en el juego aéreo y en la pelota detenida y acertar en la definición de una buena vez por todas de visitante son algunas de las cosas a corregir por parte de la lepra.

Newell's cambia radicalmente el rendimiento de visitante. Es vulnerable, controla poco la pelota y lo termina superando con poco. En esporádicos partidos consiguió jugar de igual, como sucedió contra Racing en Avellaneda. Incluso ese día perdió. Es que siempre le pasó algo, o una mala marcación en una pelota aérea o en un tiro de esquina. Nada que pueda admitirse si tiene pretensiones de salir bien parado de Tucumán.

Para la contención, Bidoglio repetirá con el binomio Braian Rivero y Jerónimo Cacciabue. Es un sector que puede tener fisuras. Por características, Rivero no es el más adecuado para ocuparse de la obstrucción. Otra cosa es la función que cumple cuando hace pareja con Bernardello.

A la dupla Rivero y Cacciabue no le fue tan mal con Patronato. Pero hoy con San Martín de Tucumán la exigencia será otra.

Newell's también debe afinar la puntería, más allá de que sea imperioso que genere más y mejor. Un solo gol tiene el conjunto rojinegro en 7 partidos. El dato es contundente. No hay ninguna chance de que le vaya bien siendo tan inofensivo frente al arco rival.

San Martín de Tucumán es

inexpugnable de local, pero tampoco es un conjunto abrumador. Tiene baches en los primeros tiempos y no es raro que le conviertan. Es algo que Newell's debe explotar.

Si el conjunto de Bidoglio consigue quitarle la pelota a San Martín, la administra con inteligencia y es efectivo delante del arco, crece la chance de que consiga un resultado que vaya en contra de cualquier pronóstico.

Newell's concentró 19 jugadores, entre ellos Zé Turbo. Uno de los mencionados no irá ni al banco: Ibáñez, Paredes, Piris, Alzugaray, Requena, Joaquín Torres, Alexis Rodríguez y Zé Turbo."El fin de semana será perfecto. Newell's le gana a Patronato y vos haces un gol ante Atlético de Tucumán". Ese fue el mensaje que le mandó su papá a Luciano Pons previo a disputarse la fecha anterior de la Superliga. Y se le cumplió al delantero del ciruja, autor del primer gol en la épica remontada para ganar el clásico ante Atlético Tucumán por 3 a 2. Esta noche, el ex atacante de Argentino se medirá contra el club del cual es hincha fanático."Cuando marqué el descuento ante Atlético de Tucumán en el 2 a 1 se me vinieron a la mente todos mis seres queridos. Y después la locura fue total cuando nos quedamos con una victoria que fue histórica. El club y el hincha de San Martín se merecían un triunfo de esta magnitud para salir de la zona del descenso. Ahora se viene Newell's, equipo del que soy hincha. Serán sensaciones encontradas", confió Pons.El goleador, nacido futbolísticamente en Argentino, contó sus sensaciones tras el gol en el clásico tucumano. "En ese momento pensé en muchas cosas, en el sacrifico que hizo siempre tanto mi familia como la de mi novia para poder cumplir esta clase de sueños", contó.La historia del delantero rosarino es digna de un guión de película, a partir de un notable recorrido por todas las categorías del ascenso. De jugar en la Primera D con Argentino pasó a la C con San Miguel. Luego llegó a Atlanta, de la Primera B, y hasta hace poco jugó en Flandria, en la B Nacional. En base a sacrificio y goles llegó a la primera división "Pase por todas las categorías y hoy, que tengo esta posibilidad, no la voy a desaprovechar", afirmó.El delantero también se refirió a las sensaciones de jugar en primera. "El paso por Flandria en la B Nacional me hizo sentir que podía llegar. Enfrenté a muchos jugadores que habían estado en primera y siempre soñaba con llegar a la Superliga. Es un salto muy grande y se lo debo a la gente de San Martín", sostuvo Pons, quien en el santo comparte plantel con el ex delantero de Newell's Claudio Bieler.En cuanto a las expectativas que tiene en San Martín de Tucumán, el delantero dijo: "El club tiene como prioridad quedarse en la primera división. Por mi parte, trataré de sumar la mayor cantidad de minutos para poder afianzarme en la divisional. Jamás voy a bajar los brazos".La carrera futbolística de Luciano Pons tiene su origen en Argentino, en la entidad de barrio Sarmiento de la que no se olvida. "Cada vez que puedo lo voy a ver porque es el club que me vio nacer, que me formó y al que quiero mucho", declaró el delantero, quien en San Martín también tiene de compañeros a los ex futbolistas de Central Lucas Acevedo (hizo las inferiores en la lepra y pasó por Tiro Federal) y Marcos Figueroa.