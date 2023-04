Ezequiel González: "La pasión que vivía en Central nunca la viví en Boca"

Son muchos los nombres con paso por Central y Boca y cada uno tendrá sus propias sensaciones. Las de Ezequiel González parecen claras y como producto genuino de Arroyito siente que “la pasión que vivía en Central nunca la viví en Boca” . El exfutbolista canalla, hoy alejado del mundo del fútbol, vive la previa “como un partido más” porque el único que vivía de manera especial era el clásico. Y entre tantos conceptos que volcó en la charla con Ovación, Ezequiel no dudó en afirmar que lo que vivió jugando una semifinal de Copa Libertadores con Central “no estuvo ni cerca” que lo que le generó haberla ganado con Boca. De todas formas, considera que su fútbol fue muy valorado en ambos clubes, con una idiosincrasia parecida. “Russo entiende a Central mejor que nadie” , dijo sobre el técnico canalla, al que le da el mayor mérito de este presente de equipo.

“A un partido con Boca no le doy una dimensión distinta a cualquier otro partido. Sé que para muchos puede ser distinto jugar con Boca, pero para mí es lo mismo, vale tres puntos igual”, sorprendió Ezequiel González en el arranque de la charla con este diario.

Sabés que es un partido un poco más difícil y que tiene otra connotación porque hay una mayor exposición, por supuesto, pero con Boca o con River me tomaba de la misma forma que con el resto.

¿Te ayudaba pensarlo de esa forma, no tomarlo con liviandad, pero sí no dándole una trascendencia mayor que a cualquier otro partido?

Sentía que era un beneficio tomarlo más tranquilo, pero ojo, lo vivía con todo. El único partido que tomaba de una manera distinta al resto era el clásico, pero los otros me daban todos igual.

>>Leer más: Central apuesta fuerte a su mejor presente

Convengamos que por algunas cosas que pasaron, en estos últimos años un Central-Boca se vive casi como un clásico, sobre todo del lado de los hinchas.

Y, después de lo que pasó es lógico que se viva de otra forma, y estoy convencido de que para muchos hinchas es así.

Vos que los conociste a ambos, ¿hay similitudes entre el mundo Central y el mundo Boca?

Mirá, los dos clubes son muy pasionales. Lo que pasa que Boca se vive a lo largo del país y Central está concentrado todo acá en Rosario, por eso digo que la pasión que vivía acá en Central no la viví para nada en Boca. La locura que se vive acá es distinta a todas. En 2001 llegamos a semifinales de Copa Libertadores con Central y dos años después me tocó salir campeón de esa copa con Boca y no estuvo ni cerca de lo que había vivido en Central.

Ezequiel2.jpg Ezequiel González tuvo tres períodos en Central y en uno de ellos fue dirigido por Russo, de quien habló maravillas.

Decís que fue de mucha más tensión la semi con Central que la final con Boca.

Muchísima más. En aquella semifinal fuimos desde la ciudad deportiva hasta el Gigante con gente a los dos lados de la calle durante todo el trayecto. Después me tocó salir campeón con Boca pero no sentí lo mismo, quizá porque ya venía de ser campeón algunos años antes. Por ahí para Boca era “algo más”.

¿Son clubes con idiosincrasia similares, donde cualquier detalle repercute más de la cuenta?

Sí, en ese sentido son clubes parecidos, pero te repito, la repercusión de Boca la notás en todo el país y la de Central se concentra toda acá, por eso hay cosas que suenan fuerte.

¿Cómo fue ser el 10 de Central y también de Boca?

En los lados me sentí muy valorado aunque lógicamente en Central estuve mucho más tiempo, pero por supuesto no tiene ningún punto de comparación el cariño que tengo por Central a que siento por Boca. Más allá de eso, siento que me valoraron en los dos clubes.

Son clubes a los que les gusta jugar bien, pero siempre exigiendo compromiso, garra. Vos te caracterizaste por el buen pie, pero eras de ir mucho al piso, de recuperar, ¿sentís que ese perfil encarnaba bien con el estilo de ambos clubes?

Creo que sí. Aparte de jugar, los dos te exigen hacerlo con pasión y que no te guardes nada. Mi forma de jugar fue siempre esa y puede ser que haya dado con el perfil.

¿Qué te sugiere el presente de Central?

Me gusta y estoy contento. Me parece que Miguel (Russo) está haciendo rendir al equipo al máximo de sus posibilidades. Creo que una las mayores virtudes que tiene es que sabe ver los momentos por los cuales atraviesa el equipo y sus jugadores, y eso es clave. Russo entiende a Central mejor que nadie, entiende a los jugadores, a la gente y siempre sabe qué es lo que tiene que dar el equipo para engancharlo con los hinchas. Con lo que pudo armar, diagramó un equipo sólido.

Sin dudas el plantel tiene su mérito, pero creés que el gran mérito es de Russo.

No tengo dudas, porque en el club había un desorden importante y Miguel rápidamente no sólo acomodó las cosas, sino que armó un equipo importante.

Ezequiel3.jpg Ezequiel jugó un tiempo en Boca y tuvo la fortuna de consagrarse campeón de la Copa Libertadores.

Por haberlo tenido, ¿qué es Russo como técnico?

En un técnico que entiende todo, que hace siempre un buen diagnóstico de la situación y saca lo mejor de cada jugador. A todos nos gustaría tener un equipo vistoso y de hecho Miguel los ha formado acá en Central, de hecho uno de los mejores equipos en los que jugué fue en ese de 2003, con Herrón, Vitamina, Messera y el Mellizo Gustavo, pero otras veces se encargó de armar equipos más sólidos, como este. Es un entrenador que se adapta muy bien a lo que tiene.

Hablaste del desorden que había en el club, ¿qué te provocó este cambio que hubo, con la vuelta de Belloso como presidente?

Tengo muchísima esperanza. Lo veo muy bien a Gonzalo porque llegó con un recorrido muy importante en el mundo del fútbol. Estoy convencido de que le puede hacer mucho bien a Central y me gustan las cosas que viene haciendo. Después de todo lo que vivió en otros lugares y de la posibilidad de desarrollarse en la Conmebol y la Fifa, venir en el momento en que estaba Central fue muy generoso de su parte y habla del cariño que le tiene al club. Todo sabemos que es un enfermo de Central. Creo que tiene mucho para darle y espero que le salga todo lo que quiere hacer.

¿Y vos vas a volver a trabajar alguna vez en Central?

Tengo el sueño de volver a estar ligado al fútbol, pero ahora no es el momento porque no tengo tiempo. Mi pasión de siempre fue el fútbol, algo que hoy tengo relegado, pero al que alguna vez me gustaría volver.

¿En alguna función en especial?

Me gustaría hacerlo como entrenador, pero es algo que debería ser mucho más adelante.