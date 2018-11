Estuvo a la altura, pero conformó a medias

Ni por abajo ni por arriba. Fontanini se eleva para meter el cabezazo. El ex Newell's Unsain despeja. La Lepra tuvo algunas chances, pero no estuvo fino en la definición.

Newell's respondió a la exigencia de ayer en el Coloso. Con las limitaciones de costumbre, de a ratos logró jugar mejor que el invicto Defensa y Justicia. Frente a ese equipo que despierta simpatía en muchos por su fútbol ambicioso, la Lepra tenía un enorme desafío, que además implicaba dejar atrás la derrota contra Racing y la anterior frente a Central por la Copa Argentina que tanto había golpeado. El carácter de los futbolistas se puso a prueba y ellos no decepcionaron. Estuvieron a la altura, sin jugar de manera brillante y hasta poniendo en riesgo el resultado. Lo que dejó un sabor agridulce es que ni teniendo un partido así pudo conseguir la victoria y hubo que conformarse con el 0 a 0.

El desempeño de Newell's en la Superliga es discreto y el cierre del año lo encuentra con la obligación de sumar. De Felippe mismo habló de la necesidad de conseguir puntos. Exageró cuando habló de 12, aunque sabe que para seguir en el cargo depende de algo parecido en estas últimas fechas. Contra el Halcón de Varela estuvo cerca de conseguir los 3. Lo tuvo en aprietos y fue por su ineficacia ofensiva que no ganó.

Es tan exigua la diferencia entre uno y otro equipo en la mayoría de los partidos del fútbol argentino que un resultado se tuerce a favor por una mínima jugada. Newell's volvió a pecar de falta de agresividad en los momentos que controló el juego. Falló en el último pase o en el tiro al arco. Con mucho menos, Racing lo dejó sin nada la fecha pasada. Otros equipos durante esta Superliga también hicieron lo mismo.

A Newell's no le alcanzó con un segundo tiempo en el que mostró decisión a partir de una acertada participación del ingresado Víctor Figueroa. Si la realidad de la Lepra fuese otra, lo de ayer se hubiera valorado mucho más, ante todo por el rival que tenía enfrente. Sucede que depende de mejores resultados para no tener que atravesar momentos de incertidumbre. Y para que la continuidad de su entrenador no corra riesgos en diciembre cuando se analice su trabajo.

Es valorable que Newell's se haga fuerte en el Coloso, más allá de que el empate interrumpió tres victorias seguidas. El funcionamiento es mejor de local, con un dato también para resaltar. Ya son cuatro los encuentros sin que le conviertan. Pero no es posible quedarse en eso, porque afuera de su estadio el equipo es vulnerable y, además, hay urgencias que están a la vista.

La entrega y la actitud son cualidades para valorar de varios de los futbolistas que jugaron bajo una intensa lluvia. Con esa predisposición fueron capaces de acariciar la victoria y respaldar en la cancha a su entrenador. Pero a este Newell's siempre le falta algo. No convirtió y tuvo que conformarse con la igualdad. En otro contexto se hubiera valorado mucho más.