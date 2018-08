Es lo que hay, sin un DT que lo mejore

Newell's es un club golpeado por una compleja situación económica de años, que afecta al fútbol rojinegro y cuyas consecuencias están a la vista. La tesorería sólo permitió incorporar a futbolistas que son más una expectativa que una realidad. En algunos casos ni siquiera eso. Y los pocos surgidos de las inferiores rojinegras que insinuaban algo, se terminaron yendo a otros equipos, sin cabida en primera. En ciertos casos ni se los esperó, como sucede con otros que llegaron de afuera. De Felippe cuenta con un plantel limitado en calidad. El problema que le compete es que no encuentra ni la manera ni los adecuados intérpretes para terminar con este andar dubitativo y un futuro que se ensombrece. Hace 6 meses que asumió y ya pasó un tiempo suficiente para evaluar lo realizado. La conclusión es que Newell's no cambió mucho de lo que se observaba con Llop. Es tan endeble como antes. Frente a la menor contingencia, se cae. En este tiempo, el DT no adoptó ninguna decisión osada en cuanto a la elección de los titulares o al sistema táctico. Fue excepcional durante su ciclo alterar el dibujo 4-2-3-1 con el que se jugaba en la época del Chocho. Hoy la realidad apremia. La gestión por los refuerzos ya está. Es lo que hay. La mano del DT es la que ahora tiene que lograr una reacción, con un margen cada vez más estrecho.