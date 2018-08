Godoy Cruz fue subcampeón la última temporada, es el equipo de mayor efectividad en el año y uno de sus futbolista surgió del rival que enfrentará este lunes. Se trata de Jalil Elías, desde comienzos de 2018 en el Tomba, que le compró el 70 por ciento del pase. Hoy el mediocampista disfruta del presente, aunque no olvida al club del Parque. Es que fue toda una vida con la rojinegra, desde que empezó a jugar allí a los 4 años. Por eso mismo asegura que "enfrentar a Newell's será una sensación extraña".

¿Cómo estás viviendo esta etapa en Godoy Cruz?

Desde que llegué me encontré con un club muy organizado y un grupo y un cuerpo técnico fantásticos. En lo futbolístico, el entrenador no nos pide nada del otro mundo.

Godoy Cruz es el equipo que obtuvo mayor cantidad de puntos en 2018. Esa racha en sí, ¿ayuda para aumentar la confianza del futbolista?

Justamente el cuerpo técnico nos mostró esa estadística la semana pasada. Pero para mí son sólo números. Hay que seguir trabajando, porque es lo único que nos va a dejar arriba en la tabla de posiciones.

El cuerpo técnico les mostró esos número como un incentivo.

Creo que lo hizo para que veamos que el trabajo que venimos haciendo es muy bueno. Más que nada fue para que nos demos cuenta de eso y de que hay recompensa cuando uno trabaja de esta forma. Verse arriba de los grandes es un orgullo enorme.

¿Cómo definirías el juego de Godoy Cruz?

Por empezar es un grupo muy unido, que tiene mucho trabajo y sacrificio. Cuando se puede jugar, lo hacemos. Y cuando no, como en el partido con Argentinos (0 a 0), que fue muy difícil de jugar en una cancha chica, no tenemos problemas en revolearla, tratando de mantener el arco en cero.

¿Cuál es el objetivo en esta Superliga?

Nos propusimos estar en el lote de arriba. Sabemos que es algo muy complicado en un torneo largo y con equipos grandes que tuvieron muchas incorporaciones. Pero nuestro objetivo es terminar entre los cinco primeros.

Desde que te incorporaste a Godoy Cruz fuiste titular. La impresión es que no te costó insertarte en el equipo.

No. Principalmente porque este es un grupo bárbaro. Desde que llegué me trataron de la mejor manera. Eso hace que cuando entro a la cancha me siento respaldado. En Newell's no tuve mucha continuidad. Y la continuidad es lo que hace que uno tenga confianza a la hora de jugar.

¿Pediste la camiseta número 10 o te tocó de casualidad?

La pedí, porque tenía un número muy alto (39), que era con el que había debutado en Newell's. Era la única que quedaba libre de los números más bajos. Me decían que no me agrande con esa camiseta (risas). Pero el número mucho no tiene que ver. No voy a ser un diez que vaya a tirar caños.

¿Te cambió mucho la vida en Mendoza?

Muchísimo. En Rosario vivía con mis viejos y fue un salto grande irme solo. Al principio fue un poco raro porque desde chiquito, desde los cuatro años, estaba en Newell's. Pero es lo que me tocó. Tengo que meterle y seguir creciendo.

¿Te dolió irte de Newell's?

Me sentí dolido porque no fue la forma que me hubiese gustado irme. Pero hoy tengo la cabeza puesta en Godoy Cruz.

¿Cómo fueron esos años en la primera de Newell's?

Los viví con mucha tranquilidad, disfrutando y tratando de aprender al compartir vestuario con grandes jugadores, como Maxi Rodríguez, Scocco, el Gato (Formica), Seba Domínguez. Me hubiese gustado tener continuidad para agarrar confianza y poder demostrar.

Ahora que te fuiste, no es raro escuchar algún hincha que se pregunte por qué te dejaron ir, ¿te enteraste de esos comentarios?

A veces me llegan. Hasta en la misma calle, cuando iba caminando, me lo han dicho. Cuando yo estaba, las cosas en el club no andaban muy bien. No sé si era el mejor momento el que nos tocó a los jóvenes para demostrar lo que podíamos dar.

Unsain, Lisandro Martínez y Valenzuela, entre otros, tuvieron que irse. Otros hasta ahora casi no contaron con chances, como el Puma Ribero o Rotondi. ¿Para los pibes es difícil meterse en el equipo cuando no anda bien y el club atraviesa situaciones complicadas?

Seguro. Es un poco de todo. Si el club hubiese estado un poco más ordenado, como no hace mucho tiempo cuando estuvo el Tata Martino, hubiera sido quizás diferente. Nosotros igual estamos agradecidos por todo lo que nos dio el club. No recriminamos nada.

¿Tenés recuerdos de tu paso por Newell's?

Recuerdo mucho la época en que jugaba en cancha de siete, en Malvinas, cuando recién estaba arrancando. También el sacrificio de mis viejos, que me acompañaban a todos lados. Obviamente no olvido el día del debut (ante Lanús, en 2015). Fue inolvidable. Newell's es mi casa.

¿Cómo será para vos el partido del lunes?

Es un partido muy esperado. Cuando se sorteó el fixture, me puse a mirar cuando nos tocaba con Newell's.

Enfrentarlo será entonces un momento especial.

Sí. Esta tarde (por ayer) justamente me estaba imaginando lo que podía llegar a ser ver la camiseta de Newell's enfrente mío. La verdad que enfrenta a Newell's es una sensación extraña.

¿Seguiste ultimamente los partidos de Newell's?

Sí. Desde que me fui lo veo por TV. En este torneo también. Tuvo dos partidos completamente diferentes. Con Independiente se vio una versión mejorada.