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En vivo: Central juega el complemento con uno más pero sin Ángel Di María

Central juega un partido clave en Junín con Sarmiento, buscando el triunfo que lo deje líder hasta que jueguen Boca y Argentinos. Seguilo en vivo por La Capital

30 de octubre 2026 · 20:57hs
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Gastón Avila celebra el gol junto a sus compañeros. Es uno de los goleadores de Central en el campeonato.

Héctor Río

Gastón Avila celebra el gol junto a sus compañeros. Es uno de los goleadores de Central en el campeonato.
Copetti se lamenta por el gol perdido al inicio

Héctor Río

Copetti se lamenta por el gol perdido al inicio, antes del 1 a 0 de Sarmiento a Central.
Copetti cabecea arriba del travesaño el córner de Campaz. Pudo ser el 1 a 0 de Central y enseguida llegó el primero de Sarmiento.

Copetti cabecea arriba del travesaño el córner de Campaz. Pudo ser el 1 a 0 de Central y enseguida llegó el primero de Sarmiento.

Central juega un partido clave en Junín con Sarmiento, buscando el triunfo que lo deje líder hasta que jueguen Boca y Argentinos Juniors, que hoy lideran con un punto de ventaja sobre los canallas, a dos fechas del final. Seguilo en vivo por La Capital.

Boca jugará el superclásico el domingo ante River en La Bombonera, a las 15, y Argentinos Juniors visitará a Atlético Tucumán, el lunes a la noche.

El minuto a minuto en Junín

77¡ Otro centro de Campaz, Copetti entró solo por el otro palo y la tiró increíblemente afuera.

76' Gran centro de Campaz, se lo perdió Julián Fernández en el segundo palo.

69' EL tiro libre lo pateó bien Avila y sacó bárbaro Ayala.

66' Rechazo de Sandez y Copetti se inventó una corrida desde mitad de cancha. La ganó de cabeza y se fue mano a mano, pero lo empujó de atrás Orihuela. Merlos cobró la falta fuera del área y expulsó al defensor local que recién había entrado.

58' Se lesionó Di María, pidió el cambio y entró Julián Fernández.

28' GOL DE CENTRAL. Avila puntea al gol el centro de Sandez. Todo porque se quedó en el área tras un córner.

17' El arquero Ayala tapó el empate tras un remate franco dentro del área Alan Rodríguez. Fue después de pase defectuoso de Ovando y peor cierre de Insaurralde. Unos minutos antes le sacó un disparo de lejos de Campaz.

8' De nuevo tuvo el gol Copetti ante una buena jugada combinada de Campaz y Sandez, que el colombiano asistió, pero se la anticiparon antes de tocar a la red.

GOL DE SARMIENTO. Jugada combinada, con Santamaría anticipando a Sandez y mandando el pase, con Mavilla ganándole luego a Avila y con toque al arco vacío de Manuel García, que recibió en el área chica.

3' De un córner de Campaz de la izquierda, cabececó Copetti rodeado de tres defensores y lo hizo alto.

Jorge Almirón pateó el tablero y ante la ausencia obligada de Franco Ibarra por acumulación de amarillas, dispuso el ingreso de Franco Cervi, que volverá a ser titular en su regreso a Central.

>>Leer más: Central se calza los guantes y va por un nuevo round, sin nada de ganas de bajarse de la pelea

Las estadísticas de Sarmiento y Central

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