En la AFA todo es posible

En el fútbol dos más dos no siempre es cuatro. Aunque resulte inverosímil, esto sucede. Y más aún con una dirigencia con mucho "ingenio" y/o que puede incumplir cualquier norma o reglamento que haya. La AFA sigue manejándose como décadas atrás con Julio Humberto Grondona. Los cambios que decían que iban a llegar, lejos están de introducirse. Más allá de algunos intentos que se realizan para maquillar una realidad patética. En lo inmediato pasó con los desaguisados que se cometieron con el tema del entrenador, la pésima actuación en el Mundial de Rusia y la vergonzosa salida de Jorge Sampaoli, quien quedó inmortalizado como el enemigo número uno de la albiceleste. Hoy Newell's está en el escenario público. La devolución de dos de los tres puntos que le habían quitado no hizo otra cosa que activar un fastidio intenso de otros actores. Como el caso del presidente de Lanús, Nicolás Russo, quien tildó de "mamarracho" la determinación que tomó el tribunal de disciplina pese a que dejó de lado a la entidad leprosa.

Los manejos son tan turbios que por algo el tribunal de apelaciones tardó una eternidad para dar una resolución que se inició en noviembre del año pasado. Y la decisión adoptada dejó aún más incógnitas, porque les aplicó un "castiguito" a los rojinegros. En todo esto no hay medias tintas: o le restaban tres unidades o se las devolvían. En el mundo real es así, pero en el fútbol parece que figura la "irrealidad". Es decir, si Newell's incumplió como se afirmó el año pasado la sanción debería haber sido ratificada. Y si se comprobó que no lo hizo entonces los tres puntos tendrían que ser devueltos. No hay lugar a un dictamen a medias, es decir la devolución de dos puntos como se anunció el martes. Es inentendible desde todo punto de vista. Y está bien que la dirigencia apele ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Tres puntos o nada. ¿De dónde sale la idea de castigar con uno? Está claro que no hay mentes brillantes en la AFA, sino que son maestros de la inventiva. Y que no hacen otra cosa que enturbiar cada vez más la mala imagen que tiene la institución y generar una erupción de críticas dentro del fútbol.

Dos más dos son cuatro. La matemática no miente. En el fútbol se le hace frente y no siempre entrega ese resultado. Porque en la AFA todo, aunque resulte increíble, es posible.