El técnico de Central busca un reemplazo para Brítez

Central no podrá contar con Emanuel Brítez cuando se reanude la Superliga. El lateral izquierdo vio en el Monumental ante River la quinta tarjeta amarilla por lo que deberá purgar una fecha de suspensión. Será una baja sensible debido a que el ex Unión viene siendo uno de los más regulares de la última línea. Diego Cocca le abrió la puerta a la posibilidad de que Matías Caruzzo sea finalmente su reemplazante. No obstante, todo indica que el entrenador probará antes con Nicolás Colazo. Incluso no habría que destacar que realice alguna otra variante antes de apostar de lleno por el ex San Lorenzo.

Cocca declaró que Caruzzo tendría la chance de jugar ante Aldosivi, el próximo lunes 25 a las 21.10 en el Gigante de Arroyito, por la 14ª fecha. Claro que en caso de devolverle la titularidad habría ver dónde cuajará Matías, quien llamativamente salió del equipo.

Lo único cierto por el momento es que Brítez no podrá actuar ante el tiburón por suspensión. Sin embargo, el técnico canalla tiene variables a disposición en caso de retocar sin realizar muchos enroques. Porque si apuesta por Caruzzo como declaró antes de dejar el estadio de River, habría que ver dónde lo ubicará debido a que por características es imposible imaginarlo en el lateral izquierdo.

Mientras que sería un suicidio alterar la zaga central teniendo en cuenta el partidazo que viene de hacer Miguel Barbieri junto a un prolijo Diego Novaretti. Por lo tanto, la lógica marca que quien tiene todos los boletos para arrancar la prueba en el lateral es Nicolás Colazo.

El ex jugador de Boca y Tigre puede adaptarse de manera esporádica al carril defensivo izquierdo. Tiene experiencia en el puesto y además le da el perfil. Cae de maduro que debería ser el elegido, más allá de que Nahuel Molina también puede adaptarse a esa función. En ese caso, entonces habría que ver quién sería el lateral derecho, donde no hay mucho por poner sin dudar. Salvo que improvise con otro apellido.

Por lo tanto, para el entrenador Diego Cocca serán complejos y de sumo análisis. El plantel auriazul volverá esta tarde a entrenar en el country de Arroyo Seco tras el resonante triunfo ante River en el colmado estadio Monumental. Pero desde mañana ya podría empezar a verse los primeros movimientos en cancha, pese a que aún hay mucho margen para la velada ante Aldosivi.