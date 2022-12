El técnico de Aston Villa ahora no quiere a Dibu Martínez por sus comportamientos

Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en uno de los jugadores más querido por los hinchas argentinos. Sus atajadas, sobre todo en definiciones por penales, y su locura no hizo otra cosa que elevar su figura. Pero lo que para muchos parece una humorada y locura sana, a otros no le cae para nada bien los festejos que realiza en cada atajada o las charlas que mantiene con sus rivales con el fin de desconcentrarlos. Y al que no le gusta para nada su accionar es al entrenador en Aston Villa, Unai Emery, quien parece que no lo tendría en cuenta y habría pedido la contratación de Yassine Bounou (Bono), arquero de Marruecos y actual de Sevilla.