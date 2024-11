El Tata Martino explicó su salida de Inter y a futuro le abrió una puerta a Newell's

"Al fútbol argentino no le cierro las puertas", dijo el Tata Martino en rueda de prensa este viernes. Se instalará en Rosario, pero por unos meses no dirigirá.

Gerardo Martino aclaró los motivos de su renuncia a Inter Miami , tras lo que fue la eliminación de Las Garzas en el inicio de los playoffs de la MLS. El rosarino ofreció una conferencia de prensa junto a Jorge Mas, el titular del club de Estados Unidos. Allí el Tata Martino fue al grano y dijo que se va por "cuestiones personales" , que por algunos meses de 2025 no va a dirigir, pero luego no descartó hacerlo en el fútbol de su país. "Al fútbol argentino no le cierro las puertas", aseguró. Y por supuesto, que a futuro, los hinchas de Newell's sueñan con su vuelta como DT .

Específicamente sobre el fútbol argentino, el Tata dijo que "daría la sensación que trabajé toda mi carrera en el fútbol argentino, y he trabajado tan poco. No sé si lo considero algo viable. Pero tampoco cierro las puertas”.

Martino aclaró que no tiene previsto aceptar ofertas para dirigir en los próximos meses: "La realidad es que yo no voy a trabajar. Por lo menos por varios meses del año próximo, no tengo ninguna posibilidad de trabajar. No hay nada que hablar respecto a eso. Y dónde, mucho menos. El dónde está ligado a la seriedad del proyecto, a lo que a uno le guste, a donde vea que hay potencial. Siempre hay momentos de la carrera, me gusta hacer referencia a los comienzos y al final, y había épocas sobre todo las iniciales donde no había mucho para elegir. Había que entrar. Ahora va cambiando, la carrera va acompañando y por ahí tenés posibilidades de esperar, y elegir. Veremos qué es lo que sucede”.