El bajo rendimiento explica la derrota

No le salió nada. Ni siquiera aprovechó las pocas ocasiones de gol que tuvo. Newell's fue incapaz de hacer valer el 2 a 2 conseguido en el partido de ida en Santa Fe y, con un rendimiento deficiente, cayó por la mínima diferencia frente a Unión. El balance de la producción de la Lepra en el Coloso fue negativo y preocupa, mucho más allá de lo que significa despedirse de la Copa Santa Fe.

El fútbol de la Lepra fue por demás de previsible. Sin aceleración, pases entre líneas, asociación o desequilibrio individual, le costó generar riesgo. Unión le ganó el medio durante el primer tiempo. Bernardello y Rivero no fueron obstáculo para los intentos de la visita y Rodrigo Gómez se manejó con libertad. El tatengue progresó por los costados y los laterales rojinegros lo sufrieron.

Fragapane se le fue en velocidad a Nadalín, sacó el centro pasado y la volea de Zabala se fue lejos. Llamado de atención para Newell's. No sirvió de mucho. En la siguiente llegada de Unión, la pelota terminó adentro del arco. El tatengue salió rápido desde el fondo, Zabala abrió para Martínez, el lateral corrió libre y puso el centro para la cabeza de Soldano. El atacante no falló y superó la estirada de Ibáñez.

Los zagueros fallaron con Soldano. No fue ni la primera ni la última vez, en especial Fontanini, principal encargado de marcarlo.

Newell's había tenido una ocasión propicia un rato antes. Amoroso desbordó y le quedó a Lisandro Cabrera. El juvenil, que debutó en Santa Fe con un gol, le entró mal desde una buena ubicación. Esa ineficacia se repetiría. Alexis Rodríguez tuvo el empate cuando se fue solo y no le entró justo, permitiendo el cierre de Godoy. Si se contabilizan las acciones de peligro durante todo el partido, el local sacó ventaja. La diferencia fue la certeza del equipo de Madelón.

Nereo Fernández falló en un córner, Alexis Rodríguez pateó y De Iriondo despejó en la línea. Ni así el local conseguía quebrar el arco tatengue.

De Felippe puso a Figueroa por Alexis para el segundo tiempo con la idea de ganar en claridad y generación. El cambio no dio resultado. El equipo rojinegro continuó sumergido en la confusión. Unión tampoco hizo mucho. Se repartieron la pelota y el trámite fue deslucido y anodino.

El entrenador rojinegro metió una nueva variante. Trató de encontrar una alternativa para llegar al arco tatengue y lo puso al zurdo Rodolfo Rotondi para atacar por la banda izquierda. Fértoli fue hacia el medio para trasladarla y acompañar en esa tarea a Figueroa. Tampoco resultó.

Fontanini la tiró muy alta desde el punto del penal en una jugada preparada de córner y Figueroa le erró al arco luego de que se la bajó Fértoli. Newell's atacaba de a ratos, por inercia, sin prolijidad ni efectividad.

La caída de Newell's en el Coloso excede lo que representa la eliminación en la Copa Santa Fe. Los síntomas no son alentadores de cara a lo que se vendrá y es imprescindible cambiar. Todavía queda margen para borrar la pobre imagen de ayer.