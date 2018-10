El plantel y el DT se llamaron a silencio

La derrota de Newell's frente a Colón dejó un dolor importante. Por haber dejado otra vez tres puntos en el camino, seguir con el karma de no ganar de visitante y, sobre todo, porque el equipo no respondió como Omar De Felippe pretendía. Las distracciones se pagan y ante el sabalero repitió viejos vicios que le costaron caro en la presente Superliga. De ahí el fastidio del DT por no encontrar la fórmula para solucionar un tema que deja al plantel vacío en sus aspiraciones a sumar unidades, escalar algunas posiciones y, sobre todo, engrosar el promedio. Fue tal el golpe que la semana concluirá sin diálogo alguno más allá de que la nueva presentación leprosa será el sábado 20, a las 20, en el Coloso Marcelo Bielsa.

El plantel ayer volvió a entrenar en el predio de Bella Vista y lo hará nuevamente hoy y mañana en horario matutino. De Felippe utilizará el parate para seguir buscando la formación ideal y esperando la recuperación plena de Luis Leal, quien de no surgir ningún imprevisto reaparecerá frente a los de Victoria.

La fecha Fifa les dio un espacio para trabajar y corregir detalles a los equipos, aunque en el caso de Newell's tuvo un tiempo extenso por la postergación del encuentro frente a Estudiantes por lluvia. Pero a la luz de la realidad el técnico no logra dar en la tecla para arreglar el torcido andar del equipo. Si bien la victoria ante Lanús había aquietado las críticas, la nueva caída las revivió. Y ahora Tigre será un desafío para volver a ganar, seguir avanzando en la Superliga y pensar en el clásico con mayor optimismo.

Ni jugadores ni cuerpo técnico tomaron ni tomarán la palabra, al menos hasta la semana que viene. Después de la conferencia del DT en Santa Fe nadie más habló para entregar alguna sensación y/o explicación a este presente imperfecto.

Todas las energías están puestas en el Matador y en recobrar la confianza extraviada. Lo necesita Newell's. Lo necesitan los jugadores. Y también lo necesita, sobre todo, De Felippe. Para recuperar otra vez algo de alivio, oxígeno que le permita respirar con la tranquilidad que otorgan sólo las victorias. Más aún cuando en breve llegará el clásico por Copa Argentina.