El plantel recupera la salud

Desde el inicio de la competencia oficial, la salud de los futbolistas de Newell's fue un tema de preocupación que hasta alteró los planes de De Felippe. Semana tras semana hubo que lamentar bajas por lesión o futbolistas que se encontraban en proceso de recuperación. En estos días, las noticias son más alentadoras. Brian Sarmiento, ausente desde marzo por una fractura, ya entrena a la par de sus compañeros, si bien aún no está para jugar. Nelson Ibáñez evolucionó y está a disposición para el partido con Lanús. Y Mauro Formica, a quien se prefirió preservar la fecha pasada y que dispute sólo algunos minutos, se movió sin inconvenientes mientras se busca que adquiera mayor ritmo de competencia. El único que todavía sigue un trabajo aparte es Leandro Grimi.

La novedad de la práctica abierta para la prensa de ayer por la mañana en Bella Vista fue observar a Sarmiento desarrollar la rutina junto al resto. El volante intervino en el fútbol reducido, sin ningún síntoma de la fractura de tobillo izquierdo que sufrió contra Tigre a fin de marzo. El largo proceso de recuperación está quedando atrás y suma minutos de manera progresiva, aunque todavía no puede jugar.

Formica, en cambio, puede ingresar desde el inicio el sábado en el Coloso. Debido a la exigencia que venía trayendo, el cuerpo técnico optó por cuidarlo un poco con Belgrano y lo llevó al banco, haciéndolo ingresar en la segunda etapa. Se encuentra en estado óptimo y es lógico pensar que De Felippe lo incluya desde el inicio para tener mayor inventiva, aunque al mediocampista todavía le falte para rendir a pleno durante un partido entero.

Por su parte, Ibáñez dejó atrás la molestia en el hombro derecho que lo privó del enfrentamiento contra el pirata y está apto para sentarse en el banco, tras quedar relegado del arco por Alan Aguerre.

Omar De Felippe no tiene entonces que andar preocupado por la dolencia de algún futbolista. La semana anterior había recuperado a Teodoro Paredes, en el banco ante Belgrano, después de que evolucionara de un desgarro. El zaguero central era titular hasta que se lesionó y lo reemplazó Stéfano Callegari. Con el nivel aceptable del juvenil en el Gigante de Alberdi cuesta imaginar que deje la cancha por el guaraní el sábado cuando la lepra reciba al granate.

Si bien no aparece en el primer plano, el delantero Francisco

Fydriszewski tuvo sus primeros minutos de fútbol en el partido de reserva frente a Belgrano. Jugó un tiempo luego de permanecer inactivo desde enero por la rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco interno en el fútbol español.

El lateral derecho Facundo Nadalín, titular durante la pretemporada hasta la llegada de Iván Piris, dejó atrás el esguince de rodilla y es otro que gana minutos en la reserva.

Leandro Grimi es el único que corre desde atrás. Tiene una sinovitis en la rodilla derecha que le demandará como mínimo dos semanas más para recuperarse. Antes tuvo una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral derecho. Todavía no debutó de manera oficial con la camiseta rojinegra.

Gastón Del Castillo, Lisandro Alzugaray y Zé Turbo no tienen ninguna lesión, pero físicamente no están aptos para jugar en primera. Tampoco son hoy una opción para De Felippe, así que ninguno de ellos altera lo que pueda planificar.

En cambio, Alfio Oviedo sí aparece en los planes del entrenador, aunque no lo convocó en los últimos partidos al considerar que le falta para adaptarse al fútbol argentino. Ayer cumplió un buen entrenamiento en el fútbol reducido.

Con esta realidad sobre la salud del plantel, De Felippe trabaja para que Newell's obtenga el primer triunfo en la Superliga. Se le facilita la tarea, con la mayoría de los futbolistas del plantel a disposición. Así cuenta con mayores opciones para elegir.