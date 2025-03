El Ogro Fabbiani íntimo: "Si gano un par de partidos me quedo a vivir en Newell's"

Hay una realidad, fue todo muy rápido con respecto a mi llegada. Estaba en un club muy cómodo, en un equipo ordenado donde trabajé dos años de manera consecutiva y llegar acá me cambió la vida. Pasé de un club humilde a un monstruo como es Newell’s, fue fuerte. Pero la experiencia que tengo como jugador, lo que me pasó en la vida, fue un cambio muy bueno para mí. Se nos escapó ante Barracas Central de una manera inocente y sabíamos que Atlético Tucumán iba a ser clave para volver al Coloso con nuestra gente. El hincha tiene que entender que esto es un proceso difícil. Por mi forma de ver el fútbol y de entrenar, los chicos se están adaptando y necesito que el equipo esté cien puntos físicamente. Debido a esto estamos haciendo una pretemporada disfrazada para que ellos también disfruten dentro de la cancha porque tienen buen pie.

¿Tenés ventaja de ya conocer la institución de otra etapa?

No sé si es una ventaja, sí conozco el club. Más allá que estuve seis meses fueron los mejores de mi carrera. Sé lo que es Newell’s, lo que representa en el fútbol argentino, su historia, entonces se me iba a hacer fácil desde lo emocional porque la gente me quiere. Si sos resistido es más difícil. Les hablé claro, les dije que llevará tiempo, que hay que sumar puntos a pesar que algunos me castigan por la línea de cinco, ese formato me resolvió todo. Estoy feliz por el apoyo que tengo, no esperaba que fuera tanto.

¿Cómo te adaptaste a las redes sociales?

Me adapté, muestro mi pasión que son mi familia y el fútbol. Hoy son muy fuerte porque podés llegar a Rumania, Israel, Ucrania, donde jugué. Te abre un montón de puertas. Demostrar que uno trabaja en el deporte y lo hace de buena manera, esas redes sociales te pueden ayudar mucho.

Ogro3.jpeg Fabbiani está convencido que el equipo va a levantar. Confía mucho en los experimentados. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Cómo fue el cambio del Ogro mediático a este más maduro?

Cuando vine a Newell’s tenía 23 años, ahora tengo 41, tres hijos hermosos, una mujer que me apoya hace 11 años. Es decir, la casa está en orden. No cambié, sólo algunos hábitos, hoy como técnico tengo que dar el ejemplo y los jugadores me tienen que ver a mí como su referente. Tengo que demostrar que soy un líder positivo y profesional.

Su llegada al club leproso

¿Quién fue el responsable de tu llegada?

Nacho (Astore) era nuestro médico en la época de futbolista, a él le estoy eternamente agradecido. Me dio la posibilidad de vivir esta experiencia que es única, es el mejor club del mundo y lo voy a cuidar como tal. Soy una persona normal, busco respeto y disciplina, y lo estamos logrando. De a poco el equipo va mejorando. No es fácil la situación que estamos pasando, pero tampoco es una locura, me tengo fe.

¿De qué manera aislás al plantel de los problemas institucionales?

Los tengo metidos todo el día acá (risas). Trato de hacerles saber que las rachas cambian con trabajo. Están dispuestos a hacer lo que a mí me gusta, que es estar bien físicamente. Tengo jugadores muy grandes, con trayectoria y edad que me acompañan, son líderes positivos y tienen que mover el equipo.

Muchos juveniles tenían buenos rendimientos y salieron del equipo, ¿cómo se los mantiene motivados?

Te doy un ejemplo, el otro día lo dejé a Valentino Acuña fuera del banco, recién llegado de la selección donde fue una de las figuras, pero yo miro mucho los entrenamientos, le expliqué que no se deje llevar por la gente. El hincha siempre va a querer que jueguen los chicos del club, pero ellos tienen que trabar con la cabeza en cada entrenamiento. Si no se tira de cabeza, por más que jueguen bien, no nos alcanza. Los chicos te tienen que dar los kilómetros y los grandes la experiencia.

¿Sentís que estás recuperando a Banega?

Quiero que disfrute. En los partidos es el que más corre y lo tienen que hacer todos. Es un doble cinco mentiroso porque lo pongo más atrás a David Sotelo y le doy más libertad. Ever está bien, es mi bandera. Tiene jerarquía y ha jugado dos partidazos.

Ogro2.jpeg Para el Ogro, es fundamental es apoyo de los hinchas, a los que les pidió paciencia. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Se habla mucho de los árbitros y Newell’s. ¿Lo pusiste en la balanza para venir? ¿Cómo es tu relación con Chiqui Tapia?

No pensé en nada de eso para venir. Con Tapia tengo una relación normal, es buena porque es nuestro presidente, lo respeto un montón, ya que hizo algo que no hizo ninguno. Hay que apoyarlo. Si nosotros estamos bien, se te presentan más oportunidades para ganar que para perder.

¿Seguís teniendo relación con tus ex compañeros de 2008?

Con todos. Acá lo tengo al Gordo (Sperdutti) y a Pablo (Pérez), también sigo en contacto con el Colo Ré, Schiavi y Spolli. Me vuelven loco. Les digo que se acerquen al club porque ellos tienen que estar. No soy celoso porque ellos tienen más historia en el club. Yo sólo vine a ayudar. Este predio es uno de los mejores del país y estoy bien rodeado. Quiero que Newell’s vuelva a la normalidad y empecemos a creer que saldremos adelante. Si gano un par de partido me quedo a vivir en Newell’s.

¿Tus excompañeros te facturan aquel gol errado en el clásico?

Que me van a facturar... Le dije a Schiavi que lo único que hizo es el gol, después jugué solo, tiré caños, sombreros (risas).

¿Recordás tu salida de Newell’s?

Fue un momento muy difícil, tuve una charla con Sensini (Roberto) cuando volví, que ustedes (por los periodistas) nunca se enteraron y ahí fue el quiebre para irme. Hubo algo que no cumplió el técnico en ese momento, ahí se me salió la cadena y no quise volver. Me mintió, me vi afectado en lo personal y me volví a Europa. Lo de River se dio después, no lo busqué. Ahora soy feliz.

Ogro.jpeg Sonrisa pícara. Habló de su salida en 2008 y dijo que se fue porque Roberto Sensini le mintió. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿Qué ves del presente institucional leproso?

Ojalá que los distintos protagonistas se junten, hablen. No es lindo lo que pasó en la puerta del club, es una institución muy grande y tenemos que demostrar por qué lo es. Hablando, las cosas se pueden solucionar. Si estamos juntos todo será más fácil. Quiero ver a la gente de Newell’s contenta, que sea feliz de nuevo.

¿Qué mensajes le dejás al hincha de Newell’s?

Sólo que nos apoye, que esto se va a acomodar, se van a dar cuenta que no les miento, soy trasparente. Les pido que lleven a su familia a la cancha y que si se da, disfrute del triunfo, porque nosotros también lo necesitamos como grupo.

¿Qué soñás como entrenador leproso?

Ganar el domingo, no quiero irme más allá porque te volvés loco. Estoy tranquilo, contento y sólo hay que tener paciencia. Llevo diez días y estoy enfocado en que mi plantel siga mejorando. La gente de Newell’s me quiere y siento esa energía. El club se empieza a ordenar y si me va bien a mí, todo será mejor. Tenemos que revalidar lo que somos, un equipo grande, con ambiciones grandes.