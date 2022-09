El Indio Fagiani apuntó contra el antiguo cuerpo técnico leproso: "Rompió medio plantel"

La derrota de Newell's de local golpeó al plantel y el cuerpo técnico interino ya que venían de una seguidilla de buenos resultados. El traspié en el Coloso frente a Sarmiento por 1 a 0 desnudó una vez más los "inconvenientes" que viene soportando el plantel en cuanto a las continuas bajas por lesiones, lo que obligó a meter mano de urgencia en las inferiores. Por eso aparecieron juveniles en primera división. En este marco, Daniel Fagiani, integrante del cuerpo técnico actual, culpó al entrenador anterior (Javier Sanguinetti) por "romper medio plantel" e incluso apuntó a algunos medios por no hablar con detenimiento de la situación, por no "hablar de fútbol de verdad".

El ex defensor de Newell's, entre otros equipos, recurrió a la red social de Instagram para dar a conocer su opinión y referirse a una situación sobre la que muy pocos hablan , en particular el tema de lesiones. Una cuestión llamativa por la cantidad de futbolistas que sufrieron lesiones musculares y que aún están en recuperación.

Fagiani fue contundente en su mensaje y apuntó directamente al cuerpo técnico saliente en un mensaje donde agradeció al plantel. "Gracias, jugadores, por el esfuerzo. Entiendo la decepción del hincha y lo digo de verdad. Sarmiento, de local, entiendo y acepto en absoluto lo que piensen y lo que manifiesten, pero quiero contarles, porque convivo día a día con estos chicos, algunas cosas a considerar que el comercio periodístico no te dice. Jugamos nuestro quinto partido en 14 días con un plantel disminuido físicamente por el cuerpo técnico anterior (muy mal trabajado), doce lesionados; terminamos jugando la mayoría de los encuentros con cuatro o cinco jugadores por debajo de los 19 años. Debutó un chico (Esponda) y otro joven hizo dos encuentros en una posición donde nunca en primera división había jugado (Campagnaro)", precisó.

"¿Excusas? No. Realidad. Solo quiero que sepan lo que hacen estos jugadores por defender nuestro escudo día a día. Los que están afuera intentan recuperarse pronto para estar porque esto es Newell's y estos chicos saben que siempre el apoyo de la gente lo tienen. Por eso hasta con dolor entrenan igual para estar. No comento esto para quedarme en el lugar que hoy estoy o para zafar de la derrota (repito: la comisión debe buscar un DT, pero con calma y con el paladar de Newell's). Lo digo porque me da mucha bronca lo que dicen algunos sin decir la verdad", sostuvo.

"El cuerpo técnico anterior rompió medio plantel y no dicen nada de eso. No es excusa de nada, pero sí una realidad. Y el comercio periodístico solo habla de nombres de jugadores que si están bien o mal. Solo meten mierda en un lugar donde no hay. Ninguno habla de fútbol de verdad y fomentan la tertulia barata. Sí, ya sé, van a decir que en mi época participé de la tele y hacía lo mismo. Les recuerdo: cuando critiqué mis críticas tenían nombre y apellido y de todo lo que hablaba nunca dije que me contaron o me dijeron. Siempre fui yo el que decía", sostuvo.

"Para terminar les digo al hincha que intentaremos seguir ayudando a estos chicos hasta que podamos. Porque estos jugadores hacen un esfuerzo terrible por defender este escudo y por vivir en Newell's como siente y como vive el hincha", cerró la larga exposición que realizó el ayudante de campo leproso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Fagiani (@danielfagiani_ok)

Hace algunos días el presidente de Newell's, Ignacio Astore, habló con La Capital y opinó sobre la preocupante cantidad de lesionados que tiene el plantel. “Tenemos lesiones mecánicas como las de Leonel Vangioni, Gustavo Velázquez, Armando Méndez y Julián Fernández. Pero además hay 14 lesiones musculares. Estas se pueden dar por una conjunción de factores, entre ellos hay que tener en cuenta la preparación física, el ritmo de juego y el departamento médico. Es cierto que hay muchos partidos juntos, pero es para todos los equipos y no es excusa", sostuvo Astore, quien es médico traumatólogo y tiene en claro de donde reside el problema. Pero en su planteo no mencionó responsables, como sí lo hizo Fagiani cuando apuntó directamente al cuerpo técnico encabezado por Sanguinetti.