Diez años después de que apareciera en el programa "Policías en acción", uno de los personajes icónicos de la hinchada de Central recibió un inesperado homenaje: Ieie "Milonga" Herrera, el creador de Milonga Customs, fabricó un muñeco inspirado en su figura, lo lanzó la venta y disfruta su éxito.

Si bien el muñeco se comenzó a comercializar el pasado febrero, con el correr de los meses y sin necesidad de una campaña publicitaria, se convirtió en un suceso de ventas que sorprendió a los fabricantes.

En diálogo con La Capital, Herrera reveló que, más allá de los vendidos en el país, ya ubicaron varios ejemplares en Chile y España. Incluso el extécnico canalla Leonardo Fernández recibió de regalo en el momento del lanzamiento y les dio las gracias efusivamente.

La historia es conocida. En febrero de 2008, durante un partido entre Central y Boca en el Gigante, las hinchadas se cruzaron feo. Los visitantes se quejaban ante las cámaras de televisión que no le había dado la capacidad suficiente en las tribunas y los canallas respondieron con cánticos, gritos e insultos.

En medio de la discordia, la figura del "Gordo de Central" emergió en la zona de plateas. "Te hago como Riquelme, bobo, que no te escucho", les gritó el personaje a los xeneizes que ocupaban la tribuna de calle Génova. Pero la frase que lo inmortalizó, y que "Policías en acción" puso al aire, fue: "¡Andá a la cancha, bobo!". A partir de allí, su vida cambió.

Bastó que Herrera, el creador de Milonga Custom -una empresa dedicada a fabricar muñecos, pero bien bizarros que se consiguen en Mercado Libre o Facebook- decidió rendirle un homenaje al Gordo de Central.

El gordo de Central, un hincha que se hizo muñeco



Herrera contó que había visto el video y siempre le gustó el Gordo. "De hecho nosotros, con mis otros socios, hacemos muñecos de personaje extraidos de la cultura nacional y popular. Hace poco, tenía un muñeco en mis manos, lo miré y dije "¡pero si es igual al Gordo de Central!'", contó.

"No llevamos la cuenta de cuántos muñecos en general llevamos vendido, pero sí me llamó la atención que al Gordo lo llevaron muchos. Seguro cuatro se fueron para Chile, y uno debe estar llegando a España", comenta mientras se pregunta cuándo tendrá oportunidad de conocerlo.

El Gordo de Central el día que el canalla goleó 5 a 0 a Olimpo en el Gigante 2018



"El Gordo no quiere salir en ningún lado, no quiere dar notas y nunca me pude conectar con él, se hace el difícil. Espero algún día conocerlo. Sé que trabajaba en un almacén hasta hace algún tiempo pero creo que lo tuvo que cerrar porque lo gastaban mucho. ¿Si me va a hacer lío por hacer un muñeco con su imagen? No, no creo. Pero sí tuvimos bardo con un hincha de San Lorenzo que nos pidió guita porque le hicimos un muñeco".

Ieie cuenta que hace dos años empezaron con el emprendimiento y que "gracias a Dios" les va bien. Son seis socios en la "empresa" -como le gusta decir- y entre sus creaciones están los muñecos del general Perón, del Gauchito Gil Z, varios modelos de Ricardo Fort y hasta uno del Negro de Whatsapp.

Mientras disfrutan del éxito, el muñeco del Gordo de Central les sigue generando dividendos.