El duelo de la posesión

No habrá choque de estilos. Newell’s y San Lorenzo se parecen, aunque los dibujos tácticos sean diferentes. La posesión será una cuestión básica para que crezcan las chances de triunfo de uno y otro. El control del partido dependerá entonces del dominio de la pelota y para ello la lepra necesita de Mauro Formica y Aníbal Moreno, fundamentales en la distribución y la generación. De lo contrario, el conjunto rojinegro quedará supeditado a las ráfagas de talento de Maxi o a esa pelota detenida que tan buen rédito le está dando en el torneo. Es que sin el balón, la lepra puede tener problemas, como suele ocurrirle, a raíz de los errores habituales en el retroceso y en las coberturas. En una y otra cosa, el ciclón se asemeja a su rival. Por lo pronto, ambos no harán cambios en la formación titular.

Para convertirse esta noche en dominador, Newell’s requiere de Formica a otro nivel. Creativo como ninguno de los que hay en el plantel, tiene que crecer y mostrar mayor explosión. La otra apuesta es Moreno. Hay una gran expectativa en lo que es capaz de dar.

El fútbol de Newell’s no tiene misterios. La intención es clara. Pero no es posible desarrollar ese juego si no hay un crecimiento. Encima no termina de encontrar el centrodelantero. Lucas Albertengo anda torcido. No es casualidad que se haya buscado a uno para ese puesto durante el último mercado, sin éxito, si bien también cuenta con Rodrigo Salinas, que cumplió las dos fechas de suspensión y se encuentra disponible.

La otra cuestión que merece atención es el despliegue del equipo cuando pierde la pelota. En este aspecto del juego, será un riesgo si el paraguayo Oscar Romero tiene libertad para manejarla. La cobertura y los relevos del conjunto rojinegro son uno de los déficits más marcados del equipo de Kudelka.

El gol que le convirtió el lateral de Arsenal Fernando Torrent la fecha pasada volvió a dejar al desnudo fallas en la marcación. Es algo a tener en cuenta considerando que Gino Peruzzi y Bruno Pittón, goleador del ciclón, son marcadores de punta que se proyectan todo el tiempo. Ellos pueden causarle a la lepra un dolor de cabeza.

Pero así como Newell’s, que no gana de local desde el 2 a 0 ante Defensa (13ª fecha), tiene falencias atrás, San Lorenzo también se equivoca en su propio campo. No obstruye mucho en el medio y Coloccini tampoco es una garantía en el fondo. Por lo visto, ambos equipos comparten virtudes y defectos. Es por eso que no puede hablarse de un equipo favorito.