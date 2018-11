"Para mí es una sensación hermosa, como hincha es algo único estar jugando con esta camiseta", confió Facundo Nadalín. "Pisar el césped del Coloso es un sueño", aseguró Jerónimo Cacciabue. Dos de los pibes que aparecieron en el 2018 buscando hacerse un lugar entre los grandes de Newell's. Les cuesta, lógico. Les va a seguir costando, por supuesto, es que no es sencillo y menos hacerlo cuando el equipo no está afilado, viene torcido, ni la suerte lo ayuda. Claro, de lo contrario, quizás hoy no estarían como lateral derecho y mediocampista mixto en el once que busca el técnico De Felippe con resultados dispares entre cuando la Lepra juega de local o de visitante. Y también estos pibes aparecen cuando hay que hablar (a no mirar para los costados, mensaje para Formica, Leal, Figueroa, Fontanini, quienes deberían contarles a los hinchas cómo viene la campaña), aceptan el desafío como lo hicieron ayer en conferencia de prensa tras la práctica, con un puñado de partidos en el lomo.

No es casual que Nadalín lleva 4 partidos en la Superliga, los últimos, después que el paraguayo Iván Piris no logró demostrar por qué fue un refuerzo durante 7 fechas. Tampoco que Cacciabue jugara los últimos 3 como titular (ganó el puesto entre los alternativos con Argentinos Juniors) después de entrar en un par de cotejos algunos minutos. Y se hacen cargo del momento leproso: "Nos está costando bastante, sobre todo de visitante. Con Racing tuvimos un cambio de actitud con respecto a los partidos afuera de casa, pero nos faltó meter el gol. Algo que seguiremos buscando en el próximo partido ante Aldosivi", indicó Cacciabue.

"Casi todos pensaban que nos iba a costar levantarnos después del clásico, pero lo pudimos manejar con mucha actitud. Y más allá de que no se dieron los resultados (de los 6 puntos en juego sólo sumaron 1), contra Racing y Defensa, dos de los primeros en las posiciones, se muestra la confianza que hay entre el plantel y el cuerpo técnico para tirar para adelante", dijo Nadalín.

En cuanto a lo que les pide De Felippe en sus funciones, el lateral explicó que "primero hay que defender y luego atacar, y que cuando se de la posibilidad me proyecte tranquilo", algo que se notó mucho, en especial en la noche lluviosa frente a los de Florencio Varela. Mientras que para el volante la orden es "que sea dinámico y apriete bien arriba al 5 rival, que juegue simple. Si lo tengo que correr hasta abajo de la cama lo hago, no tengo dramas. Soy un volante mixto con mucho quite y juego", dijo quien se ganó un lugar en el doble cinco que De Felippe no rompe casi nunca.

Este fin de semana tendrán libre, pero el domingo 25, a las 19.20, visitarán a Aldosivi, un adversario que puede considerarse directo en la pelea por el promedio, el de este año (que preocupa más a los marplatenses), pero sobre todo el próximo. Y por eso la importancia de ir a ganarle, que de paso significaría terminar con la racha sin victorias al salir del Parque. "Será un buen rival en una cancha grande a la que iremos a cortar la mala racha de una vez", dijo Cacciabue. Lo que asintió Nadalín con su opinión de que el Tiburón será "un rival complicado que se hace fuerte de local (3 triunfos y 2 derrotas, muy dura la última por 4-1 con Banfield), justo que a nosotros nos cuesta de visitantes. Pero tendremos que afrontarla de la mejor manera para poder traernos el triunfo que se nos viene negando afuera de nuestra cancha".

Ya tienen sus primeros partidos sobre el lomo, a los 20 años Cacciabue y a los 21 Nadalín, recién empiezan. Si no llegan ni a la decena de juegos como titulares. Pero ya demostraron que los hinchas deben confiar en ellos, que esforzándose al máximo obligarán a De Felippe a mantenerlos en el equipo aunque, desde que arrancó, don Omar apostó más por la experiencia y por eso trajo a Piris, bancó a Bernardello, a Sills, y siguen las firmas. El tema también es que los acompañen los resultados junto al buen juego de ellos y del equipo, para que el DT no vea la necesidad de cambiarlos.