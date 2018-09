Denis Rodríguez encontró continuidad en el pirata

Denis Rodríguez casi no jugó con De Felippe en Newell's y se fue a préstamo a Belgrano. El mellizo tuvo muchas mayores oportunidades y es habitual titular en el pirata de Bernardi, quien lo hizo debutar en la primera en 2015 con la camiseta rojinegra. Después del préstamo a River, Denis retornó a Newell's a comienzos de este año. Con De Felippe, ingresó desde el banco en cuatro partidos de la Superliga y uno de la Copa Sudamericana, ante Paranaense en Curitiba. El mediocampista no logró destacarse en ese breve tiempo y se fue a Belgrano. Bernardi lo conocía de Newell's y lo puso de titular en tres de las cuatro fechas de la Superliga. En la restante, ante River, fue suplente pero también jugó. Entró en el segundo tiempo. Denis, de 22 años, se está

desempeñando de volante por derecha, aunque el sábado podría ser uno de los mediocampistas centrales. "No me molesta jugar en la función de doble cinco, pero tampoco me incomoda hacerlo por las bandas. Es algo que dije cuando llegué y el entrenador sabe que puedo hacerlo", dijo Denis. Córdoba fue el destino de Denis, sin lograr que se cumpla el sueño de compartir cancha en Newell's con su hermano Alexis y su primo Maxi, como se especuló a mitad de año cuando se habló de la vuelta de la Fiera al Parque. Hoy trata de lograr esa continuidad que se le había negado. Denis comparte el plantel con otro ex rojinegro, Juan Quiroga, y varios ex Central: Jonás Aguirre, Martín Rivero, Gil Romero y Menosse.