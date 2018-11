De Felippe: "Sólo nos faltó el gol, me gustó el carácter"

"Estuvimos a la altura del partido. Nos faltó el gol, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero los muchachos lucieron imprecisos. Tuvimos opciones, pero se notó la falta de confianza. Hay que trabajar en eso y volver al triunfo, que es lo que se necesita", analizó en el inicio de la conferencia de prensa Omar De Felippe, quien se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo más allá de que no logró sumar de a tres. La complacencia pasó por la actuación del conjunto leproso ante un Defensa y Justicia que es revelación de la Superliga. Por eso el punto dentro de su lectura es positivo como fue la caída con Racing, líder del torneo.

"Tenemos que convertir. Eso es lo que falta. Hay equipos que están derechos y cuando tienen una chance la aprovechan y te ganan. Nosotros no estamos en esa situación", deslizó el conductor, que con la puesta en escena que tuvo su conjunto alivianó las miradas de desconfianza que cayeron sobre su humanidad.

Durante su exposición, el técnico habló de Leal y coincidió en que "está impreciso, pero es un jugador que cuando está bien parado es difícil de contener. Tuvo un par de opciones". En cuanto al paraguayo Oviedo opinó que "viene mejorando mucho. De a poco veremos quién esta mejor. Se les dará la chance a todos".

El Halcón es un equipo difícil de superar, por algo es el único que se mantiene invicto en el campeonato. Pero Newell's le dio pelea de igual a igual, aunque don Omar había entregado algunas directivas a sus muchachos. "Había que concentrarse y jugar, no dividir la pelota. Me enojé cuando se la dábamos al rival porque sale rápido. Los errores que cometimos generaron contragolpes importantes que no definieron bien", expresó.

"Nos faltó el gol para sumar de a tres y me gustó el carácter", insistió el conductor leproso dejando bien en claro que estaba más que conforme con lo hecho por sus dirigidos en una jornada pasada por agua y en un campo de juego rápido, que aguantó como ninguno el diluvio. Ese que nunca calmó.

"El campo de juego estuvo impecable. Aguantó todo el partido muy bien y sin ningún inconveniente", alabó.

En la recta final antes de llegar al parate de la Superliga, el entrenador tiene la responsabilidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Anoche batalló para quedarse con los tres en disputa y elevar la confianza interna y externa, pero se quedó en el intento. Claro, la imagen que dejaron sus muchachos fue de satisfacción y así se fueron los hinchas que desafiaron la lluvia. "Planificamos y salimos a jugar para ganar. Lo hicimos bien más allá de que teníamos bien en claro el rival que había enfrente. Y estuvimos a la altura de las circunstancias", indicó.

"Me gustó el equipo porque buscó el partido en todo momento", repitió De Felippe, esta vez con algo de felicidad en el rostro.





"Tengo sentido de pertenencia"

"Con Newell's tengo sentido de pertenencia porque toda la gente que está vinculada con el club nos inculcó cosas. El legado de Marcelo Bielsa es lo que nos transmitió a todos. Tengo esa ilusión (de dirigir en el Parque), pero mi presente es Defensa y Justicia. Hoy creo que Heinze o Pochettino tienen más chances. Me gustaría verlos a ellos", declaró Sebastián Beccacece, DT del Halcón.