De Felippe orejea sus cartas para el lunes

La práctica de fútbol de esta tarde le dirá a Omar De Felippe si lo que probará será lo indicado para recibir el lunes a Atlético Tucumán. El entrenador rojinegro seguramente no revelará demasiados detalles, como es su costumbre, pero saldrán las pistas que confirmen las presunciones de un once titular con Mauro Formica y Leandro Grimi, más allá de que no estén al ciento por ciento desde lo físico y futbolístico. Además, no sería extraño que asome otra variante táctica con el regreso de Héctor Fértoli al sector izquierdo y por ese andarivel bajar al lateral a Mariano Bíttolo.

Traducido en una formación, una probable sería con Ibáñez; Piris, Fontanini, Grimi y Bíttolo; Bernardello y Rivero; Formica, Figueroa y Fértoli; Leal.

Es decir, un equipo que vaya al frente a buscar el triunfo desde el arranque, porque es el único resultado que le sirve al equipo y al entrenador para seguir en el cargo, más allá de la banca del plantel y de la dirigencia. Es que por más que recién empieza el torneo, no es simple apoyar al DT si el resultado es derrota porque Newell's quedaría con un punto sobre 12 posibles. Números a los que los rojinegros no están acostumbrados (ver aparte).

Claro, no por eso deberá descuidarse sino garantizar no empezar perdiendo como pasó en los tres partidos.

Por eso la posible presencia de Grimi (recuperado de un desgarro) en reemplazo de Sills, quien falló en la salida en el primer gol en Mendoza, y el retraso de Bíttolo al lateral izquierdo por un Ferroni que no está firme en la marca. En este último caso la contracara del zurdo refuerzo leproso es que frente a Godoy Cruz sus mejores momentos fueron cuando se cerró por el medio. Y justo en ese momento De Felippe lo bajó al lateral para el ingreso de Formica.

Justamente el Gato se metería entre los once tras cerca de 40 minutos en los dos partidos ante Independiente y Godoy Cruz. En ambos demostró su poderío en cuanto a levantar a sus compañeros. En el estadio Malvinas Argentinas estaba por ingresar pero esperaron el córner que justo les permitió a los mendocinos conquistar el segundo gol. Igual, cuando ingresó hizo la diferencia pidiendo la pelota y con presencia en el área rival. Y asociado a Figueroa (no anduvo bien en Mendoza pero sí en el empate con Independiente) y Fértoli pueden colaborar para que la Pantera Leal vuelva a mostrar las uñas, amén del gol convertido.

Habrá que esperar si De Felippe se inclina por una formación de estas características, si confirma al menos algunos de los puestos en duda durante la conferencia de prensa posterior a la práctica, aunque probablemente se tome más tiempo y la revele recién el lunes poco antes de las 19, cuando el árbitro Pablo Dóvalo marque el inicio del partido ante el Decano.