De Felippe nunca pudo repetir el mismo equipo

Omar De Felippe nunca puso en cancha la misma formación de un partido a otro. En las seis fechas que se llevan disputadas en la Superliga, el entrenador tocó alguna pieza del engranaje futbolístico ya sea por obligación o por algo táctico. Tampoco confirmó una alineación antes de tiempo —al menos para la prensa—, sino que siempre lo hizo minutos antes de cada encuentro. Y la presentación de esta noche en Santa Fe no será la excepción y el once tendrá alguna modificación con respecto al once que paró frente a Lanús, cuando consiguió la primera victoria en lo que va del campeonato. Al menos una será por obligación por la lesión de Luis Leal y, seguramente, otra variante táctica.

Precisamente la modificación en la ofensiva ante la ausencia del portugués aún no está confirmada para el mundo exterior, aunque —de acuerdo a la información recogida por Ovación— "Lisandro Cabrera será titular". El juvenil atacante venía corriendo con ventaja y aunque el DT se tomará hasta último momento para develar la cuestión, lo cierto es que el chaqueño estará desde el arranque por primera vez en la Superliga (debutó de titular en la Copa Santa Fe). El pibe viene siendo utilizado en los últimos cotejos por el conductor leproso, que había relegado al paraguayo Oviedo porque no estaba en su plenitud física y solicitó que intensificara su puesta a punto. Ahora parece que se puso a tono, aunque se inclinó por Licha.

En ese lugar el retoque será obligado. Pero De Felippe también sigue pensando, como lo hizo en la previa con Estudiantes, de retocar en algún otro lugar con el fin de darle rodaje desde el inicio a Héctor Fértoli. Para esta variante debe relegar al banco de suplentes a un nombre de peso como Mauro Formica (con más chances) o Víctor Figueroa. Por ahí pasaría la cuestión en el armado del equipo que parará en el Cementerio de los Elefantes ante un sabalero golpeado desde lo anímico por la eliminación de la Libertadores.

El entrenador entregó algunos indicios en la conferencia de prensa del viernes por la noche, aunque optó por esperar para definir el equipo. Y en este caso era más que lógico porque aún restaban dos entrenamientos por delante para limar algunos detalles y tomar una determinación con respecto a los once nombres elegidos. Más allá de lo que defina, lo cierto es que no podrá repetir una formación como sucedió en todas las jornadas que lleva disputadas.