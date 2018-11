De Felippe no se rinde pese al margen estrecho

Para Omar De Felippe es el momento más complicado desde que se encuentra en Newell's. La preocupación por la irregularidad del equipo se acentuó con la derrota en el clásico. Los responsables de conducir los destinos de Newell's, adentro de la cancha y afuera, son las personas sobre las que recae el mayor peso de esta una nueva frustración. Pero el entrenador es la figura que más comprometida quedó en este contexto adverso. El partido de mañana contra el puntero Racing es una situación que aparenta ser límite para su futuro. La confianza del hincha es mínima con el DT, o ni eso. Pese a esta falta de respaldo, y a un conjunto que no consigue mejores resultados, el entrenador se mostró enteró ayer ante la dirigencia. Mantiene la confianza y trabaja para el encuentro contra el puntero Racing en Avellaneda.

La comisión directiva no se encuentra en una situación cómoda, y una derrota en el Cilindro complicará el panorama. No hay probabilidades de que el técnico sea echado. Newell's no se encuentra en condiciones económicas de pagarle una indemnización, para interrumpir el contrato que une al DT con el club del Parque hasta junio de 2019. Pero si Newell's pierde, la tensión aumentará y la salida del entrenador es una posibilidad. Esto dependerá de lo que defina De Felippe. La dirigencia, en todo caso, puede sugerirle que es lo mejor para todos, pero nunca lo dejará cesante, por las limitaciones de dinero por las que atraviesa.

De Felippe manifestó que en su regreso a Rosario definiría si seguía. A pocos minutos de la eliminación de la Copa Argentina, el entrenador puso suspenso sobre su continuidad. Ayer por la mañana dirigió la práctica en Bella Vista. Estará sentado el domingo en el banco de suplentes del Cilindro de Avellaneda. El DT charló con vicepresidente segundo Cristian D'Amico. Mantiene un diálogo frecuente con el dirigente que hoy lleva adelante las principales gestiones del club.

Más allá de que ayer no fue un día más, porque todos estaban caídos anímicamente por lo sucedido contra Central, la postura del entrenador, en las palabras y los gestos, no contrastó con la que se conoce de manera pública cuando declara frente a los periodistas.

De Felippe se mantiene entero y se esperanza con que el presente del equipo pueda ser otro. El día después de un partido que le restó margen para seguir, planificó el encuentro contra el Racing del Chacho Coudet. El DT manifestó alguna vez que cuando entienda que no hay más chances de que los futbolistas respondan a lo que pretende, se va. Pero De Felippe está involucrado en un deporte en el que todos son conscientes que los malos resultados son determinantes en la continuidad de un entrenador. Juan Manuel Llop también creía que su equipo estaba capacitado de levantar y cuando estaba con un pie afuera por la floja campaña pidió un partido más. No lo consiguió y se fue.

A raíz del malestar que provocó en el hincha leproso la derrota contra Central, se anunció que el plantel de Newell's cambiaba de planes y permanecía en Buenos Aires. Fue un comunicado para distraer. Es que los jugadores y el cuerpo técnico volvieron finalmente a Rosario. De Felippe sabe que ese es el contexto, y que la tolerancia tiene límite. La única forma de recuperarla es con victorias y Newell's está lejos de conseguirlas de manera frecuente.

Racing no es el rival más adecuado para que haya expectativas de un triunfo. Tampoco el desempeño del equipo rojinegro de visitante. El último triunfo afuera del Coloso fue hace un año y un mes. Con De Felippe, la mayoría de los partidos de visitante fueron derrotas. En esta Superliga son cuatro las caídas y un empate.

El estado de ánimo de los jugadores después de perder un encuentro donde había grandes expectativas es la principal tarea a recomponer. Encima, el equipo muestra opciones de juego interesantes de manera esporádica. De Felippe tiene que levantarles el espíritu y conseguir que jueguen mejor, nada menos que ante el puntero. Es enorme el desafío del entrenador, con la paciencia de muchos al límite.

El próximo fin de semana no se jugará la Superliga por los partidos que disputará la selección argentina contra México por la doble fecha Fifa. Para Newel's, la competencia oficial se reanudará el lunes 12 de noviembre, a las 21, contra Defensa y Justicia en el Coloso. Nadie se anima a asegurar que el entrenador sea el mismo para el enfrentamiento contra el Halcón de Varela.

El entrenador volvió a ser citado por el tribunal de disciplina

Omar De Felippe fue citado nuevamente por el tribunal de disciplina de la AFA con motivo de las declaraciones periodísticas que realizó en la conferencia posterior al partido con Estudiantes. La información se conoció a partir de que ayer se publicó el boletín número 5556 del tribunal de disciplina. El entrenador manifestó el miércoles pasado, en la conferencia previa al clásico, que tendría que ir próximamente al tribunal de disciplina luego de que faltó a la primera citación. El motivo de este llamado fue a raíz de que cuestionó que a Newell's le programen "cinco partidos en 16 días". De Felippe protestó por la cantidad de partidos que debieron jugar en el lapso de dos semanas y además por no conseguir que se les adelante un día el encuentro contra Argentinos, jugado el domingo pasado. "Tuvimos cinco partidos en 16 días y quisimos mover el del lunes (ante Argentinos) y no pudimos. Aparte no entiendo por qué no se jugó el clásico en la última fecha Fifa. Llaman la atención tantas cosas contra Newell's", declaró. ¿La Superliga no puede mirar cuándo juegan los equipos? ¿Por qué corrió los horarios de algunos equipos y otros no? Acá está pasando algo. ¿Cuál es la transparencia de esta Superliga?", fue una de las frases más duras del entrenador rojinegro.