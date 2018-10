De Felippe mira poco para abajo

Una imagen repetida. El técnico rojinegro busca explicaciones en medio del partido. El equipo no aparece.

En Newell's se sigue la misma idea que en la mayoría de los clubes del fútbol argentino en cuanto a la conformación de los equipos. La tendencia es que los juveniles tengan poca cabida y se prefiere a jugadores con años en primera. En la última formación titular que presentó la lepra, los únicos futbolista surgidos de la cantera rojinegra, debutantes recientes, fueron Stéfano Callegari y Lisandro Cabrera. Héctor Fértoli no se agrega a la lista porque ya hace dos años y medio que tuvo su estreno en la máxima categoría.

No es extraño lo que sucede en el club del Parque. Central atraviesa una etapa similar. Los clubes ejemplo en algún momento por el trabajo realizado en inferiores, cuya consecuencia fue el surgimiento constante de futbolistas que nutrieron a la primera, hoy prefieren a los experimentados. El proyecto que se planteó la actual comisión directiva rojinegra de tener un equipo con la base de jugadores surgidos del club quedó en un deseo. Ese proyecto, encabezado por el ahora ex director deportivo Martín Mackey, quedó inconcluso a partir de su renuncia, aunque se plantee que la planificación continúa pese a que ya no está el líder.

Omar De Felippe asumió en el medio de la Superliga 2017/2018 y debía servir para la consolidación de los juveniles en primera, según la idea de la dirigencia. Nada de esto sucedió. El entrenador puso a varios de ellos, les dio minutos, los hizo jugar desde el inicio o entrar desde el banco. Pero la mejor muestra de que la mayoría no lo convenció es que actualmente tienen una menor participación. Aparte solicitó varias incorporaciones en puestos que esos futbolistas ocupaban habitualmente. Llegaron 10 jugadores en total, de los cuales 3 fueron apuestas.

En la actual Superliga, los juveniles Leonel Ferroni, Joaquín Torres y Braian Rivero perdieron la titularidad que tenían en el torneo pasado. Alexis Rodríguez y Jerónimo Cacciabue por el momento no fueron tenidos en cuenta. Enzo Cabrera casi no estuvo en la consideración en el semestre pasado y ahora es suplente de la reserva. Denis Rodríguez y Milton Treppo, ambos con alguna participación en la pasada Superliga, fueron cedidos a otros clubes. Y Joaquín Varela, titular en varios partidos, fue transferido a Godoy Cruz.

De todos esos juveniles, Héctor Fértoli es el que se mantuvo entre los titulares, con la excepción de un par de partidos.

Eran titulares

El lateral izquierdo Leonel Ferroni jugaba siempre en la primera mitad del año pasado. Hoy ocupa un lugar en el banco, relegado por el incorporado Mariano Bíttolo. El mediocampista Braian Rivero empezó entre los once en esta temporada, hasta que pasó a ser suplente. En cambio, Joaquín Torres no fue nunca titular en la Superliga. El neuquino espera siempre para ingresar en los segundo tiempos. Joel Amoroso, que regresó a mitad de año, es el que aparece en su puesto.

Fértoli arrancó desde el inicio en la mayoría de los encuentros, entre Superliga y Copa Argentina. Contabilizando ambas competencias, es el que anotó más goles: 3.

De Felippe se inclinó por futbolistas con trayectoria en primera. La tarea se le complicó porque las incorporaciones no rindieron física o futbolísticamente. La lesión de Teodoro Paredes le permitió tener su chance a Callegari. Como no desentonó en un par de encuentros, se mantuvo en esa posición si bien el paraguayo se recuperó.

El único juvenil al que De Felippe le dio la oportunidad de debutar fue Lisandro Cabrera. La ausencia de Leal por lesión le permitió al atacante chaqueño comenzar desde el principio en el cotejo frente al sabalero.

Rodolfo Rotondi y Alan Luque son los restantes juveniles que tuvieron algo de participación en esta temporada. Facundo Nadalín es uno que se encuentra a la expectativa, considerando que Piris por el momento no despega.

El paraguayo es uno de los futbolistas que se sumaron al club y que no le dieron un salto de calidad. Su compatriota Alfio Oviedo tampoco. Leandro Grimi no pudo jugar y volvió a ser operado de la rodilla. Paredes dio algunas señales positivas, aunque jugó poco por lesión. Zé Turbo, Lisandro Alzugaray y Gastón Del Castillo no pueden ser evaluados como cualquier otra incorporación porque se trata de apuestas.

El mayor acierto del entrenador fue en el arco. Confió en Alan Aguerre para que reemplace a Nelson Ibáñez y el ex Vélez no falla. Bíttolo, en menor medida, también respondió. Mauro Formica es un talento que no se puede comparar con ninguno de sus compañeros y si alterna entre titular y suplente se debe a una cuestión de preparación física que influye en su rendimiento. Su estado sólo le permite aparecer de a ratos.

El discreto juego de varios de ellos pone en discusión si algunos de los juveniles no merecen ser más considerados. Si cabe la duda es porque tampoco hicieron los méritos suficientes para que la opinión general sea que tienen que jugar.