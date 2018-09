De Felippe dijo que el triunfo "sirve para la confianza"

"Esto nos viene bien para recobrar confianza y perfeccionar lo que venimos haciendo", resaltó Omar De Felippe sobre la clasificación leprosa a los cuartos de final de la Copa Argentina, la que consiguió en la definición por penales tras el empate en cero. "Este paso adelante sirve para que los chicos se tranquilicen y volvamos al camino por el que tenemos que andar", valoró el técnico de Newell's en el contacto con la prensa al finalizar el partido en cancha de Temperley, con la tranquilidad del resultado, más allá del rendimiento en el juego.

El nivel del equipo no fue bueno, pero el triunfo por penales y la clasificación quedaron por delante. Es lo que necesitaba este Newell's de mal andar en el inicio de la Superliga, pero con los planetas más alineados en esta Copa Argentina en la que se metió por primera vez entre los ocho equipos que jugarán los cuartos de final.

Por eso la palabra del entrenador suena justa cuando la aplica en favor de sus dirigidos para lo que vendrá: "Se pueden hacer cosas buenas en un partido, pero si no se gana no sirve de nada. Por eso este triunfo sirve para que los pibes vuelvan a tener confianza en ellos mismos. Claro que hay que tratar de perfeccionar lo que hacemos. Este equipo no es para que no hayamos ganado ningún partido en el torneo, pero se dio así y ahora con este empuje de la clasificación hay que afrontar lo que viene".

El técnico no se refiere al choque de cuartos de final, que será ante el vencedor de Central y Almagro, sino al cotejo del próximo sábado por la 5ª fecha de la Superliga ante Belgrano, en Córdoba: "El partido que viene es terrible. Una final (por la pelea en el lote de abajo en la tabla del promedio, en la que la lepra sólo tiene 7 puntos más que los piratas) y esperamos que los pibes levanten con lo conseguido hoy, que es lo que más interesa".

¿Posible clásico? "Lo que toque habrá que jugarlo", gambeteó De Felippe como si fuera el 10 del equipo rojinegro.

El segundo triunfo por penales

Las manos de Alan Aguerre se quedaron con el cuarto penal ejecutado por el ex leproso Ricardo Noir, la responsabilidad quedaba para el pibe Stéfano Callegari y pateó con total confianza, fuerte y a la derecha, llenándose la boca de gol para celebrar la clasificación. La segunda definición por penales de la nueva era de la Copa Argentina quedó con el 5-3 leproso. La anterior había finalizado con derrota por 5-4 ante Patronato, el 29 de noviembre de 2011, también tras un 0 a 0 del equipo que entonces dirigía Diego Cagna y que venía muy mal en el torneo local, al punto que poco después tuvo que dejar su cargo. En tanto, Newell's ya había ganado su primera definición en la vieja Copa Argentina de 1970 y con un 4 a 2 (también tras un 0-0 en los 90') sobre Los Andes, con la curiosidad de que las cuatro conquistas fueron de Alfredo Veira.