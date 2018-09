El entrenador de Newell's Omar De Felippe no confirmó el equipo que el sábado desde las 13.15 jugará con Atlético Tucumán en el estadio de Temperley por la Copa Argentina aunque afirmó que habrá "dos o tres cambios". El plantel quedó concentrado y después del almuerzo viaja hoy a Buenos Aires.

Consultado sobre la formación, el técnico respondió: "Estamos viendo, viajamos ahora, entrenaremos mañana y resolveremos el equipo", dijo para agregar que el plantel "está bien, dentro de la bronca de haber perdido el lunes"

"Hicimos un partido con altibajos y nos fuimos con una derrota que no esperábamos, acá hay que sumar todos los días, buscar los resultados y mejorar este inicio que no es bueno"; expresó.

Sobre el ataque a balazos al local comercial que pertenece al secretario del club Juan José Concina, reflexionó: "Es una locura, dentro de lo que puedo razonar creo que no puede estar dentro de lo que es un resultado, ni de un club. Estamos con Juan. lo he llamado, le expresado mi pensamiento respecto de esta locura".

"Y también hablamos con los chicos para que entiendan que esto no es una responsabilidad del jugador, que no tiene que ver con el deporte, con el fútbol, trato de protegerlos a los pibes y son los jugadores de más experiencias los que no ayudan a contener", agregó.

En ese sentido, indicó que "Estamos enfocados en que el equipo mejore en lo futbolístico, tenemos que tratar de ganar este sábado, y sino será el otro, o el otro, pero ya es algo personal que este equipo mejore y lo va a hacer".

De Felippe estimó que su continuidad no depende de lo que ocurra el sábado. "Todavía no. Cuando vea que el equipo no responde entonces transmitiré mi decisión, pero hemos hablado mucho un montón de cuestiones, nos hacemos cargo y hay que trabajar. Lo dijimos que era algo que podía pasar y lo lamentamos, pero estamos dispuestos a trabajar con mucha fortaleza", dijo.

"El jugador tiene que jugar por la camiseta y ganar, no tiene que salir a bancar al técnico, no creo eso, en algún momento vamos a poder ganar", confió.

El entrenador recordó que el partido "es definitorio" y lo importante es "cortar la racha". "Esa es otra cuestión que intentamos transmitirle a los jugadores, que no hay que actuar con desesperación y no quedar expuestas como lo hicimos el otro día, ya que hay algunos momentos de vulnerabilidad, es muy importante que este partido nos pueda dar confianza en lo que viene".

"Cometemos errores, desatenciones, que nos vienen costando partidos, eso lo tenemos en cuenta, por eso los pibes necesitan confianza, hoy veo la predisposición de los jugadores para revertir esto", manifestó.

formica.PNG



"La única realidad son los jugadores dentro de la cancha, eso es lo que me da la pauta de lo que pasa", señaló para remarcar que el presidente va a todos los entrenamientos. "No es que vino ayer, viene siempre, y eso a mi me gusta", dijo.

"Si tenemos tranquilidad, vamos a andar bien", aventuró para hablar de los jugadores y confirmar que Alfio Oviedo y Leandro Grimi no estarán entre los concentrados y si contará con Mauro Formica. "Serán dos o tres los cambios, básicamente el equipo es el mismo", afirmó.

A modo de autocrítica, el entrenador dijo: "No tendríamos que haber jugado la Copa Santa Fe con este equipo porque eso nos llevó a desbalancear la preparación física y el equipo no está como cuando terminó el torneo, esa es una autocrítica que me hago. Pasó lo que pasó y hay que bancarla y salir adelante",

"La Copa Santa Fe es un torneo importantísimo pero hay que buscarle una fecha que no interrumpa una preparación del equipo", cerró y agradeció el apoyo de los hinchas al plantel. "Estamos agradecidos porque siempre tienen palabras de aliento, queremos entregarle otra cosa a ellos y que se sientan identificados con este equipo", finalizó.