Como es costumbre, el entrenador de Newell's Old Boys Omar De Felippe no definió los once que el sábado visitarán a Estudiantes desde las 17.45 en La Plata y dejó abierta la posibilidad de que Luis Leal sea sustituido por Lisandro Cabrera o Alfio Oviedo.

"El reemplazante de Leal va ser decidido mañana. Oviedo es más de área, de finalizar, choca un poco más, es más potente. Lisandro es de aguantar más, sabe jugar de espaldas y lograr la pausa. Los dos cabecean bien", explicó sobre las características de los delanteros que son candidatos a ingresar por el portugués que quedó afuera por una lesión.

"Nos preocupa la tabla del año que viene, no nos relajamos, trabajamos día a día, pero no dejamos de ver cómo estamos ahora y cómo en el futuro"

De Felippe remarcó que desde que hablaron, Oviedo ha trabajado muy bien. "El pibe pidió disculpas al plantel por lo que habló hacia afuera, y no dejó de trabajar nunca. Así que es así, él que está mejor, juega".

"Aunque no se los diga, seguro que mañana lo van a saber, porque aunque es secreto, me publican todo, los tres equipos, quién entra, quién juega", se quejó y remarcó que es una lucha que siente perdida. "Lo hacemos a puertas cerradas para sorprender al rival, y es gente de adentro del club que lo cuenta, me cuesta entender que sea así, aunque no me quita el sueño", lamentó.

