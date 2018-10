De Felippe: "A veces no sabemos leer los partidos"

Reclamo técnico. Omar De Felippe no logra enderezar el rumbo del equipo cuando los rojinegros juegan fuera del Coloso.

Reclamo técnico. Omar De Felippe no logra enderezar el rumbo del equipo cuando los rojinegros juegan fuera del Coloso.

Omar De Felippe reiteró, como en tantas otras ocasiones, que su equipo no entiende la manera de jugar. "A veces no sabemos leer los partidos", manifestó el entrenador sobre uno de los principales motivos por los que Newell's fue superado en el primer tiempo y le costó en ese período un gol en contra. "No entendemos los tiempos del partido", agregó el DT, quien descartó que el problema sea de nombres o de esquema.

"Al equipo le cuesta enchufarse. Es como que no entendemos los tiempos del partido. Había que estar preparados para morder, para sacarle la pelota esos primeros quince o veinte minutos. Sabíamos que ellos se iban a venir. A veces parece que no sabemos leer el partido y los detalles nos cuestan goles", declaró.

De Felippe puntualizó que hubo un error en la jugada que derivó en la conquista de Chancalay. "El gol fue de una jugada en la que salimos por el medio y la perdimos", señaló.

El entrenador admitió que los "25' o 30' del primer tiempo" del conjunto rojinegro "no fueron buenos". Y agregó: "En el segundo retocamos el equipo y dejamos otra imagen".

"En el segundo tiempo entramos con otra predisposición y otra idea de juego", añadió.

De Felippe descartó que una de las principales fallas del equipo rojinegro haya pasado por la contención y en especial por la tarea de los mediocampistas centrales Juan Sills y Hernán Bernardello. "No tiene que ver el problema de Newell's con el doble cinco, porque cuando jugó Rivero con Sills o Bernardello también perdimos. No es un problema de nombres. Pasa por la cabeza".

"El equipo no juega como me gustaría", admitió el entrenador rojinegro, antes de quejarse por la incertidumbre de la fecha del clásico por la Copa Argentina y de los próximos partidos de la Superliga. "Es una desprolijidad muy grande. Pero estaba enfocado en este partido, preocupado por el funcionamiento del equipo", manifestó el DT, quien tendrá que trabajar duro para revertir este presente.





Alfio Oviedo volvió a tener minutos

El paraguayo Alfio Oviedo dejó atrás los tres cotejos de "castigo" por no querer jugar en reserva, cuando anoche a los 59' Omar De Felippe lo mandó a la cancha en lugar de Sills. Una variante con la que el DT puso a dos 9 (junto a Cabrera) buscando el empate.