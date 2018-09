En declaraciones a La Capital, el dirigente dijo: "No me gustó para nada la suspensión del partido, me parece que lo decidieron muy temprano. Nosotros teníamos la confirmación que el estadio de Quilmes estaba en perfectas condiciones".

La suspensión del partido, según explicó la Superliga, tuvo más que ver con el estado de las adyacencias del estadio, con accesos anegados, que con el estado del campo de juego. Ya la organización había suspendido el partido que San Lorenzo debía disputar en el Bajo Flores con Atlético Tucumán.

delenob.jpg Marcelo Bustamante / La Capital