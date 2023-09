Copa Davis: triunfazos de Cerúndolo y Báez para soñar

El gran vencedor luego confesó que sufrió una merma notoria en el segundo parcial pero que “sabía” que por su “mayor experiencia igual terminaría ganando el partido”. Fran además remarcó que “Fue un partido difícil en el que comencé muy bien y él no , pero luego él subió mucho su nivel, dejó de errar y sobre el final del segundo set me puse tenso, nervioso. Igual sabía que con mi experiencia y el físico lo iba a terminar ganando, que el partido iba a ser para mi lado”.

Y agregó: “Si no es en una Copa Davis él no jugará ante un tenista de tanto ranking como yo quizá hasta dentro de un par de años, entonces tira suelto y confiado porque no tiene nada que perder, por eso valoro mucho haberle ganado así sea el 400 del mundo, siento felicidad”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCopaDavis%2Fstatus%2F1703135782364451240&partner=&hide_thread=false "Fue algo hermoso y un momento único jugar la #CopaDavis de local"



@FranCerundolo repasa sus sensaciones después de poner el 1-0 ante Lituania en un trabajado partido



#CopaDavis | @AATenis pic.twitter.com/08DR4lqKEC — Copa Davis (@CopaDavis) September 16, 2023

El argentino, campeón este año sobre el césped británico de Eastbourne, reveló además lo que le pedía el capitán Guillermo Coria en los momentos en los que el partido le era adverso, en el segundo set. "Me pedía que piense, que no le dé tantos ángulos. También que no me desespere, que no quiera ganar el punto con la primera bola. Es hermoso jugar acá con el aliento de tu gente, y creo que en la Davis tenés que ganar como sea, lo importante es darle el punto a tu país”, concluyó Cerúndolo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCopaDavis%2Fstatus%2F1703154411126628376&partner=&hide_thread=false ¡Sebita lo hizo!



@sebaabaez7 se lleva una batalla de 2h40' y se impone por 7-6(6), 5-7 y 6-3 para poner el 2-0 contra Lituania. ¿Qué tal el aliento del público en Bs. As.? #CopaDavis | @AATenis pic.twitter.com/Gl8TLswMgr — Copa Davis (@CopaDavis) September 16, 2023

Báez puso la serie on fire

En el segundo turno programado, Sebastián Báez (28º) prolongó su gran momento del circuito y derrotó con esfuerzo a Ricardas Berankis (231°), ex 50 del mundo, por 7-6 (6), 5-7 y 6-3 en 2h40m. Con este triunfo, Argentina quedó a un tris de quedarse con la llave, ya que está 2 a 0 arriba.

El encuentro en sí fue tirante. Los dos sabían lo que deseaban. Sin embargo, Báez arrancó firme y se puso en ventaja 4 a 1. Terminó quedándose con el prime chico con mucho esfuerzo porque el rival, pese a estar en desventaja, no bajó la guardia. Sebastián, menos.

La realidad marca que el tenista surgido de Billinghurst ganó un partido más que chivo. Puso el corazón al servicio de la comunidad en un estadio donde la pasión argentina también jugó su partido, y lo ganó. El emblemático Lawn Tennis Club lució a full.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCopaDavis%2Fstatus%2F1703161938555838467&partner=&hide_thread=false "Me emociono cuando veo a la gente y los chicos se merecen estos triunfos"



@guillecoria analiza el 2-0 de su equipo ante Lituania tras las victorias de @FranCerundolo y @sebaabaez7 #CopaDavis | @AATenis pic.twitter.com/rxKGHM3irF — Copa Davis (@CopaDavis) September 16, 2023

Domingo de dobles

Este domingo, desde las 11, se llevará a cabo el dobles. El dato que sobresale es que Argentina es favorita para quedarse con el triunfo, ya que cuenta con la cuarta mejor pareja del año. Virtualmente clasificados al ATP Finals, Máximo González (10° en dobles) y Andrés Molteni (9° en la disciplina) enfrentarán a Edas Butvilas (532°) y Tadas Bebelis (sin ranking profesional) con el objetivo de liquidar la serie.

Luego se disputarán los últimos dos singles. Aunque también es verdad que los duelos programados por Cerúndolo v. Berankis y Báez v. Gaubas podrían sufrir modificaciones. Es que los capitanes de ambos seleccionados pueden modificar las formaciones hasta una hora antes del inicio. A eso hay que sumarle que si luego del encuentro de dobles la serie queda sellada, podría darse el debut de Tomás Etcheverry (35°) para convertirse de ese modo en el tenista N° 89 de la historia nacional en la Davis.