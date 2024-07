Copa América: el DT de Brasil apuntó contra el VAR a cargo del árbitro argentino

Para comenzar, el DT de la selección de Brasil expresó: “El árbitro fue decisivo. Sobre todo porque dentro del estadio sólo el VAR y él no vieron el penal, que sin duda lo fue. Sucedió, no hubo reacción por parte de nadie. Si el marcador hubiera sido un poco más alto, un poco más amplio, las acciones podrían haber sido diferentes”.

>>Leer más: Copa América: Colombia hizo negocio y Brasil chocará con Uruguay

Para finalizar, manifestando que hasta los mismos colombianos fueron perjudicados por Vigliano, sentenció: “Sin duda que si cobraba el penal cambiaba el partido. No vi la jugada, tampoco vi el fuera de juego en el gol anulado a Davinson Sánchez que me dijeron que fue gol. Hay amarillas que fueron muy fáciles de cobrar. Pegaron patadas más groseras y no amonestó. Del arbitraje prefiero no hablar”.