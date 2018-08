Contrarrestar y sorprender para no sufrir

Juega Sills como zaguero al lado de Fontanini: es casi un hecho. Entra Bíttolo en lugar del suspendido Amoroso: es la chance que más cuadra a la idea del entrenador. Estas son las consideraciones con las que puede armarse la previa del partido de esta tarde a las 19 en el Malvinas Argentinas, a las órdenes del árbitro Andrés Merlos. Con estas dos variantes (el ingreso de Sills es por la lesión del paraguayo Paredes) es que Newell's tratará de hacer el juego de contrarrestar lo que intente Godoy Cruz (el reciente subcampeón), como primera medida para no sufrir como en las primeras dos fechas y buscar esa victoria que tanto necesita y se le niega.

Las pistas no son concretas por parte del técnico, tampoco surgió alguna en la práctica recreativa en el predio de la Lepra mendocina, con futbolistas en cualquier puesto, realizada ayer. El misterio es un juego del DT para no confirmar a los once hasta horas previas al partido.

Lo que se sabe es que todo Newell's intentará atacar más pero recién cuando esté bien parado y con la pelota más lejos de su arco y no corriéndola. Atento a que no se le escapen el Morro García ni el paraguayo Leguizamón. A que el dueño de casa no se agrande como lo hace siempre que juega de local y que no le tire encima la chapa de casi invencible en el Malvinas.

Y para buscar los tres puntos la Lepra deberá tener a la Pantera Leal con las uñas afiladas buscando el zarpazo, a Fértoli desequilibrante y a Figueroa preciso en las decisiones al entregar la pelota ofensiva. También a esperar, a no enloquecer, a saber que con el cero en cualquier momento se le puede dar, que puede entrar el Gato Formica y hacer de las suyas o sorprender el paraguayo Oviedo con una aparición de gol.

Sobre todo, buscando parecerse al del segundo tiempo en el 2-2 con Independiente, enterrando al equipo del 0-2 con Vélez Sarsfield en Liniers.