Con dinero para abonar otra cuota del concurso

El descalabro económico del gobierno nacional afecta a Newell's, como a cualquier otro club del fútbol argentino. Los ingresos se resienten. Alcanza con observar la cantidad de hinchas que asistían al Coloso años atrás comparado con este momento. En medio de esta compleja realidad, el club tiene que seguir afrontando el pago de la deuda concursal. En unas semanas tendrá que abonar la segunda y última cuota de 2018. Son 17 millones de pesos, que ya se encuentran depositados en la cuenta judicial de la entidad del Parque. Para el próximo año, el monto de dinero será mayor a causa de la suba del dólar y la incorporación de nuevos acreedores.

Fuentes tribunalicias aseguraron que ya están los 17 millones de pesos correspondientes a la segunda cuota de 2018, a abonar el 31 de octubre. Esta es la última cuota del año. Lo que ya se está previendo es el monto a pagar en 2019. Se estima que serán no menos de 53 o 55 millones de pesos. Para el 30 de abril, fecha de pago de la primera cuota, habría que recaudar entre 27 y 29 millones de pesos.

Como en el concurso hay acreedores en dólares, para calcular el dinero a pagar en 2019 se hizo una estimación de la cotización de la moneda estadounidense. El valor de referencia que se toma corresponde al precio del dólar del último día de febrero del próximo año. Es evidente que la escalada del billete verde es contraproducente para los intereses del club del Parque.

El incremento de las cuotas de 2019 no sólo se debe a la suba del dólar. Hay nuevos acreedores, que en su momento no ingresaron porque Newell's había apelado la resolución del órgano fiduciario y del fiscal, sosteniendo que no estaba de acuerdo con que se incorporen, alegando diferentes motivos. Pero la Justicia dejó firme la resolución de primera instancia y hay que sumarlos al pasivo.

La deuda que dejó Eduardo López incluye, entre otros, a futbolistas que fueron campeones en 2004 con el Tolo Gallego.

La historia de este concurso comenzó cuando la comisión directiva que presidía Guillermo Lorente recurrió a la Justicia en 2009 para adherirse a la ley 25.284 de salvataje de entidades deportivas, a partir de la enorme deuda que se heredó de la gestión de Eduardo López. La Justicia hizo lugar a la solicitud de la dirigencia y a partir de ese momento se verificó la deuda.

Una vez verificado lo que se adeudaba, el club comenzó a pagar a los acreedores, abonando dos cuotas anuales. El club tendrá que saldar la última cuota en 2021.

Para la conformación del fondo para pagarles a los acreedores, el juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso del club, retiene el 15 por ciento de cada operación que signifique un ingreso de dinero a la tesorería del club.

La situación económica del país no es beneficiosa para nadie, salvo para los especuladores financieros. Newell's es uno de los tantos perjudicados, más allá de los errores que pueda cometer la actual comisión directiva. Un allegado a la vida política del club sostiene que "a dólar alto, menor calidad de fútbol".

"Con un dólar alto, hay jugadores que se irán a otros países y no hablo de Europa sino de Sudamérica, para ganar de 6 mil a 10 mil dólares. Para esos países no es mucho dinero, pero para nosotros, con la cotización que tiene el dólar, es una fortuna. Así es como se disminuye el nivel del juego", contó.

Es el complejo presente que afecta a cualquier entidad del país, entre ellas Newell's. La entidad del Parque maneja un presupuesto de fútbol bajo si se considera a otros clubes del fútbol argentino. Una fuente que conoce el manejo del fútbol rojinegro deslizó que el presupuesto es de alrededor de 9 o 10 millones de pesos por mes. Para jerarquizar el plantel es necesario incrementarlo. Pero los recursos son acotados. Incrementar la cuota es una posibilidad, pero en estos momentos en los que la mayoría de la gente piensa en cómo recortar gastos, un aumento puede implicar la pérdida de socios.

Este un tiempo para manejarse con cuidado. A nadie se le ocurre elevar el monto de la cuota societaria, por ejemplo de un activo pleno que hoy paga 520 pesos, a los 900 que se calculó que debería abonar.

Distintas fuentes de Tribunales destacaron que la comisión directiva respeta el presupuesto del club. Y dicen que Newell's está controlado económicamente.

Lo que se observa es que son acotadas las posibilidades de crecimiento. No se ven a corto plazo chances de traer a jugadores de jerarquía. Y tampoco que ingrese dinero por la venta de futbolistas. Los supuestos intereses del exterior por Héctor Fértoli o Joaquín Torres quedaron en la nada. Y la venta de alguno de ellos también puede significar una descapitalización del club.





La ley de formación y los que salieron de la cantera leprosa